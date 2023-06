Quiso robar una tienda pero se quedó atrapado bajo la santamaría y le toco esperar a la Policía para que lo liberara +VIDEO

Un ladrón quiso robar en una tienda de Durham, ciudad del noroeste de Inglaterra. No obstante, no contó con que el valiente empleado del local evitaría que se saliera con la suya. En una maniobra rápida, activó la santamaría y logró que el hombre se quedara atrapado bajo ella.

Un video viral del asalto frustrado mostró como el delincuente entró al establecimiento y sacó un cuchillo para amenazar al trabajador y solicitarle que le diera las ganancias del día; pero afortunadamente sus planes no resultaron como quería.

Las autoridades identificaron al asaltante como Malcolm Trimble. Cuando este sacó el arma blanca debajo de su manga, el empleado aprovechó un parpadeo y salió corriendo. Las cámaras de seguridad mostraron como el aguerrido trabajador sostenía la puerta de la tienda para que el hombre, quien forcejeaba desde adentro para salir, no pudiera escapar.

En ese momento, el comerciante activó el sistema eléctrico con el que se baja la santamaría desde afuera. En un instante, el empleado soltó la puerta para que las persianas metálicas pudieran cerrar completamente. El ladrón aprovechó ese breve lapso e intentó salir antes que bajaran completamente. Para su mala suerte, no lo hizo a tiempo y quedó atorado entre ellas.

📽️ A brave shopkeeper foiled a knifepoint robbery by trapping the intruder under the store’s roller shutters.

Last month, Malcolm Trimble walked into a #Durham City store carrying a knife concealed in his sleeve but had not considered the quick-thinking of the shopkeeper 👇 pic.twitter.com/XNC76nyb7I

— Durham Constabulary (@DurhamPolice) June 15, 2023