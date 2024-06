Revuelo en X (Twitter), eliminaron una de sus funciones más populares «por privacidad»

La red social X (Twitter) cumplió su palabra y eliminó una de las funciones más antiguas dentro de la aplicación. El magnate Elon Musk, propietario de la empresa, dijo que esta medida busca «aumentar la privacidad de los usuarios».

Musk ya había avisado meses atrás que estaba entre sus planes eliminar la pestaña de ‘Me gusta’ de los perfiles de los usuarios. Bajo el argumento de mejor la privacidad en la plataforma, la herramienta comenzó a desaparecer esta semana.

«Haremos que los Me gusta sean privados para todos para proteger mejor su privacidad», indicó la cuenta de X en la red social. «El autor de una publicación puede ver a quién le gustaron sus publicaciones», acotó.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.

– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).

– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.

– You will no longer see who…

— Engineering (@XEng) June 11, 2024