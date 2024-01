Signo por signo: Estas son las predicciones para el año del dragón de madera

Este 2024 es el año del dragón de madera, según el horóscopo chino y esto es lo que le depara a los cada signo del zodíaco, según las predicciones del astrólogo Albeiro Meyer (@meyerc73).

Aries signo de Fuego 20 de marzo al 20 de abril Planeta regente: Marte Metal: Hierro Piedras: Rubí y Diamante

Para ti Aries en año del dragón de madera es esto lo que vendrá. Todo será un hecho viajan fuera del país resuelven asuntos de pasaportes arreglan situación de pareja donde la separación parecía la única opción, invierten en negoció de repuestos o tienda virtual la cual crecerá y será física, harán registro de empresas y cuentas jurídica o la activan, situación con familiar hospitalizado logrando esa operación cardiológica será exitosa, reciben becas de estudios fuera de su país en idiomas, celebran encuentros y cumpleaños, harán mudanzas con éxitos, logran un triunfo con hijos en los deportes, situación con persona importante dentro del gobierno con un triunfo.

En el Amor logros maravillosos.

En la Salud operación con triunfo.

Tauro signo de Tierra 20 de abril al 21 de mayo Planeta regente: Venus Metal: Cobre Piedras: Esmeralda

Para Tauro en el mes del dragón de madera esto es lo que ha de suceder. Soltar, cerrar ciclos, decretar que lograrán vencer los obstáculos y lograrán ya esa operación neurológica y será un éxito, la familia ha estado sumida en esta lucha y ya Dios dio la orden de que se diera. Vendrán días de gloria donde las ganancias serán un hecho, todo lo bueno sucederá donde ese galpón que han venido trabajando dará sus frutos, obteniendo ganancias y contratos con camiones de carga. Situación con impuestos donde podría haber pérdidas de dinero y extorsión, situación con un edificio en sucesión el cual será resuelta, viajes y cumpleaños en puertas, ganan juicio viciado donde varias personas quedan en libertad, inauguran peluquería o estética, recuperan vehículo en fiscalía, encuentros con familiares fuera de su país, sus difuntos piden luz, de nombre Ernesto, David, Marisela, Maritza y Henry, deberán activar protección en sus casas por problemas de salud oncológica, poner la auyama en el sureste de la casa.

En el Amor fertilidad.

En la Salud tener cuidado.

Géminis: signo de Aire 21 de mayo al 21 de junio Planeta regente: Mercurio Metal: Mercurio Piedra: Topacio y Ojo de gato

Para Géminis esto es lo que ha de suceder en el año del dragón de madera ya todo está dicho, lograrán vencer ese gran obstáculo y cerrar ciclos logrando recuperar propiedad y firmar la venta de la misma.

Firman contratos donde los encuentros y reuniones de crecimiento personal no se harán esperar, salen de deudas, invierten en un local comercial y les irá excelente, ganan una demanda o juicio, resuelven algo de una sucesión, deberán hacer misas a sus difuntos, viajes por agua y aire.

Caso curioso con una virgen podría ser la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Valle o la Virgen de Fátima de hecho se hablará y se oirá de ella, tendrán que tener resignación por la partida de seres amados en los tiempos de Dios todo se superará.

Cumpleaños de nietos o niños gemelos, celebran cumpleaños, graduación o postgrado de familiares o hijos, reciben oferta de créditos, logran resolver asuntos de visas y doble nacionalidad, viajes fuera de su país podría ser EEUU o España, resuelven un asunto de ayuda por una incapacidad recibiendo prótesis para intervención quirúrgica, recuperan prendas de oro en empeño, logran resolver asuntos de traspaso venden y arreglan un carro y firman su venta.

En el Amor un nuevo comienzo.

En la Salud cuidarse de caídas ya que veo operación.

Cáncer: Signo de Agua 21 de jun al 22 de julio Planetas regentes: Luna Metal: Plata Piedras: Perla y cuarzo cristal

Los días por venir en este año del dragón de madera serán días muy movidos donde lo espiritual tendrá mucho que ver en sus vidas, el soltar lo que no te haga sentir bien suéltalo, ya que lo bonito fue lo que distes y eso serán bendiciones en tu vida, nada te hará sentir mejor que tú misma conciencia, la estabilidad será tu mejor recompensa, tendrás la virtud de grandes logros y esos proyectos de negocios y reuniones de trabajo tendrán respuestas muy aceptadas.

Habrá cambios inmobiliarios y no descartarán la posibilidad de meterse en este mercado donde les iría muy bien, harán viajes de negocios y de placer, lograrán cargos importantes en las gerencias de bancos y crearán su propia empresa y si la tienen les empezará a ir muy bien, harán cambios y mudanzas podrían hacer negocios con ventas de repuestos de vehículos, celebran cumpleaños, recibirán noticias por sucesión o herencia, todo será fluido, podría haber embarazo por tratamiento o deseado, tendrán caso curioso con asunto del béisbol o firman uno de sus hijos en este deporte, deberán acudir a misa por sus difuntos les piden luz y oración, deberán cuidarse de situaciones de accidente en moto y vehículos con placas terminadas en xlv 793, 569, 453, en motos vl124, 333, 121.

Le recomiendo la piedra amatista como protección esto será en los días de febrero, carnavales y principios de marzo tomen precauciones y no pasará.

En la Salud mucha estabilidad y operación por estética.

En el Amor todo será triunfo.

Leo: signo de Fuego 23 de julio al 22 de agosto Planeta regente: Sol Metal: Oro Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar

Para Leo es esto lo que sucederá en el año del dragón de madera. Empezaste un año con dificultades y con una expectativa de miedos e inseguridades, donde los días por venir te cambiarán la mentalidad ya que verás un gran cambio en tus finanzas y en ese proyecto o empresa ya existente en tu vida, logrando viajes de negocios y culminar el arreglo de un vehículo y del hogar.

Celebran cumpleaños, verán logros de hijos en sus estudios y finanzas, acuden a odontólogo, exámenes médicos por operación exitosa, firman acuerdos y emprenden un nuevo negocio, reciben ofertas de viajes por parole, no doble nacionalidad, serán un hecho.

En el Amor todo fluirá.

En la salud las bendiciones no se harán esperar.

Virgo: signo de Tierra 23 de agosto al 22 de sept Planeta regente: Mercurio Metal: Níquel y Mercurio Piedras: Malaquita

Virgo esto es lo que ha de acontecer en el año del dragón de madera. Tú tristeza y desanimo por ese anhelo de irte y reunirte con tus seres queridos pasará, aprobaran esa visa y pasaporte y tu sueño será un hecho, venden esa propiedad, logran sacar adelante esa ferretería o venta de insumos médicos.

Logran resolver asuntos familiares de un familiar incapacitado para que el seguro médico lo reconozca, situación en Colombia que resuelven y obtienen dinero, ganan demanda laboral en los Estados Unidos, celebran nacimiento de niño varón, pagan promesas y se realizan santo por salud con Obatalá u Oshun y mano de Orula en su religión. Reciben título universitario de postgrado en medicina.

En el Amor triunfo.

En la Salud situación con pacientes de psiquiatría.

Libra: signo de Aire 23 de sept al 22 de octubre Planeta regente: Venus Metal: Cobre y Platino Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa

En el año del dragón de madera no es bueno obligar a nadie el amor no se obliga, no se compra, no se mendiga, tu vales oro y triunfarás si te valoras, suelta, todo pasará y tú verás como se voltea la tortilla.

En los días por venir tendrán muy buenas noticias y lograrán recibir un dinero pagar sus deudas y levantarse de nuevo, dejarán las tristezas aún lado y verán ese cambio que tanto anhelan tener, lograrán ese cambio de vivienda, viajarán logrando éxito en ese otro país o ya estando en el recibirán papeles esperados de residencia o permisos.

Lograrán contratos para la programación audiovisual y tendrán éxitos, habrá embarazo de varón, celebran cumpleaños, abren empresas y negocios, obtienen permisos y logran reunirse con familiares en ese país.

En el Amor fluirá todo muy bien.

En la Salud todo seguirá mejor.

Escorpio: signo de Agua 23 de oct al 21 de nov Planetas regentes: Marte y Plutón Metal: Hierro y acero Piedras: Turmalina y Granate

Escorpio, esto lo que ha de acontecer. En el año del dragón de madera tienen tiempo esperando ese gran negocio y cambio para resolver muchas situaciones en sus vidas, el tiempo ha llegado ya que sus finanzas tendrán un giro de 180 grados, saldrán de deudas,

culminarán un proyecto.

Harán viajes dentro y fuera de su país con éxito, lograrán cambio de vivienda o mudanza, resolverán asuntos con firmas, deberán pegarse mucho a la oración ya que verán la partida de seres amados, resolverán asuntos de operación por salud visual y de hernias todo saldrá bien y su salud mejorará, amén, tendrán beneficios a través de créditos o tarjeta de crédito, reabren sus negocios y empresas, firman contratos de empresa y cargos públicos, tendrán crecimiento en lo personal, les harán llamado para algo a nivel de redes y comunicación, arreglan vehículo o cambio del mismo.

En el Amor habrá cambios favorables.

En la Salud operación con éxito.

Sagitario: Signo de fuego 22 de nov al 20 de dic. Planeta regente: Júpiter Metal: Estaño Piedra: Turquesa

Sagitario es esto lo que sucederá el año del dragón de madera. No es bueno evadir las responsabilidades y el ser comunicativo te llevará a los mejores acuerdos, la experiencia de saber que el haber dado la cara por los demás y el que esa persona te haya quedado mal no implica que tú seas igual, habla y todo se arreglará.

Lograrán contrato con una empresa propia y será un éxito en remodelación o plomería, recuperan dinero perdido obtienen adelanto de ese contrato, salen de deudas, remodelan vivienda o la mejoran para su venta, harán viajes por negocios.

Deberán actualizar situación con impuestos, reuniones por créditos pendientes los cuales serán aprobados, ganan una demanda laboral y pago de su liquidación, asunto con vehículo o camioneta blanca o dorada en traspaso o venta, pagan promesas por salud, triunfan en estudios de medicina o derecho.

En el Amor logros de hijos.

En la Salud cuidarse del estrés.

Capricornio: signo de Tierra 21 de Dic al 20 de enero Planeta regente: Saturno Metal: Plomo Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina

En este signo tenemos a @carolinaherrera y para Capricornio es esto lo que ha de suceder. En el año del dragón de madera las situaciones vividas en estos últimos seis años han sido una manera de crecimiento y aprendizaje.

Las oportunidades que llegarán serán para cerrar ciclos y llegarán los días de gloria, donde saldrán de deudas y emprenderán esos nuevos proyectos, firman acuerdos y negocios de la bolsa, compran propiedad, harán mudanzas y cambios.

Harán viajes fuera y dentro de su país para cerrar acuerdos, emprenden ese nuevo proyecto, logran la cura de un paciente enfermo con cáncer será un milagro hecho realidad, logran embarazo por inseminación in vitro será un logro grande, recuperan empresa y será un nuevo comienzo y un gran crecimiento, celebran bautizo, invierten en vehículo, reciben créditos y se estabilizan en sus finanzas, reuniones muy importantes donde las buenas noticias no se harán esperar.

En el Amor éxitos.

En la Salud operación de estética.

Acuario: signo de Aire 20 de enero al 18 de febrero Planeta regente: Urano Metal: Aluminio Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli

Para Acuario en año del dragón es esto lo que ha de suceder, no ha sido fácil lidiar con la situación de ese niño, no ha sido fácil con ese adulto mayor en situación de salud mental, solo el hablar con Dios y soltar la rabia mejorará tu espíritu y sentirás paz, ya que la ayuda no tardará, serán días decisivos y lograrán ese gran cambio en sus vidas siendo los días por venir exitosos llenos de bendiciones.

Obtienen ese dinero en espera, pagan créditos y/o liberan hipoteca, entran en negocios de las finanzas y la bolsa, reaperturan licorería o bodegones, recomiendo el Feng shui para estos negocios, terminan remodelación en pisos, baños y cocina el ambiente cambiará. Viajarán por citas de visas serán aprobadas, resuelven asuntos de herencia o sucesión donde las trampas y mentiras saldrán a la luz, sus difuntos están tristes por la guerra entre hermanos y familia, nada se lleva a la tumba.

Hay o habrá un embarazo de gemelos con mucho cuidado ya que es de alto riesgo recomiendo protección espiritual para que todo salga bien, hacen contratos con empresas de construcción será todo un éxito, en la parte familiar deberán trabajar el perdón y todo fluirá, viajes para islas o zonas de mar.

En el Amor los celos no traerán buenas consecuencias es bueno hablar.

En la Salud cuidarse sus partes íntimas.

Piscis: signo de Agua 18 de feb al 19 de marzo Planetas regente: Neptuno Metal: Platino Piedras: Aguamarina y cristal de roca

En este signo tenemos a @mariantoduque y es esto lo que sucederá. En el año del dragón de madera los cambios serán un hecho, esos planes de viaje de negocios serán cumplidos nada los detendrá y ganarán demandas, firmarán contratos obteniendo ganancias y éxitos, los meses de febrero y marzo serán meses de reflexión donde lo espiritual jugará un papel muy importante, deberán cuidarse mucho su salud en la parte digestiva ya que el estómago es el chacra mayor y absorbe todo tipo de energías es recomendable usar una piedra amatista o cuarzo cristal colocado en esta zona del cuerpo o estómago.

Harán cambios de vivienda o casa, se verán involucrados en negocios de inmobiliaria y ventas de vehículos, celebran cumpleaños y logros en postgrado de medicina en el área de oftalmología o neurocirugía, harán talleres de respiración y crecimiento espiritual, tendrán la noticia de la liberación de presos en su familia por la parte política.

Tendrán ganancias en acciones y movimientos de monedas extranjera, les envían un mensaje en la parte espiritual un familiar fallecido de nombre María, Jesús y Oswaldo les envía la bendición y le está agradecida que no te sientas culpable, ni triste que diste lo mejor y que está feliz, Oswaldo dice que no quiere verte sufrir que ya es hora que seas feliz que quien le quitó la vida fue un funcionario en complicidad de su deudor que todo fue por ese dinero, Jesús te dice hermana te amo y fuiste una madre ese era el viaje de mi esperanza todo paso y ya tu y mi madre sigan yo estoy bien y ustedes lo estarán, las amo. Para los Piscis serán días muy movidos y con grandes bendiciones.

En la Salud hacerse chequeo médico.

En el Amor éxitos y embarazos.