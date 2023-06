Tiktoker fingió su propia muerte y llegó a su funeral, lo que hizo dejó a su familia en shock

El tiktoker belga David Baerten está en el centro de la polémica, puesto que fingió su propia muerte y engañó a muchos seres queridos. Después, llegó a su funeral y sorprendió a toda su familia.

Los amigos y familiares de David quedaron desconsolados cuando se enteraron de su muerte por un supuesto accidente de tránsito. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando el hombre belga apareció en su propio funeral.

David, conocido por su producción de contenidos en TikTok, contrató a una empresa funeraria para que preparara el sepelio. Asimismo, pidió que enviara invitaciones a sus amigos y familiares.

El hombre solo le contó a su esposa e hijo sobre su elaborado plan, por lo que le ayudaron a llevarlo a cabo. El objetivo de David era “darle una lección” a sus conocidos al conocer quiénes sí iban a su funeral.

David pensó que su plan salió a la perfección mientras bajaba de un helicóptero durante su funeral. Sin embargo, no funcionó como esperaba, dado que muchos de sus seres queridos se molestaron con él y le reprocharon lo ocurrido.

Igualmente, David se defendió y aseguró que solo quería comprobar el cariño de sus seres queridos. “Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí poco apreciado”, sostuvo.

A Belgian man has explained why he faked his own death and turned up to his “funeral” in a helicopter, to the shock of his loved ones.

David Baerten, 45, claimed he carried out the elaborate “prank” to teach members of his family a lesson about the importance of staying in touch… pic.twitter.com/HEKG7HnlNf

