EN VIDEO | India hace historia: Se convirtió en el cuarto país que logra aterrizar con éxito en la Luna

La India hizo historia este miércoles al convertirse en el cuarto país en aterrizar con éxito en la Luna. La misión Chandrayaan-3, logró su objetivo de posarse en la región del polo sur lunar.

El módulo de aterrizaje Vikram, de 1,7 toneladas, se posó sobre la superficie lunar a las 6:04 p.m. hora de la India. El aterrizaje se produjo con éxito. Además, a los pocos minutos se desplegó la rampa para que saliera el rover Pragyan. Este vehículo lunar no tripulado cuenta con instrumentos para analizar la composición química del terreno.

La misión de Chandrayaan-3 es un logro importante para la India, que se convierte en el primer país asiático en aterrizar en la Luna. También es un hito para la exploración lunar, ya que el polo sur es una región que aún no ha sido explorada en profundidad.

Se cree que esta zona alberga grandes cantidades de agua congelada, que podrían ser utilizadas como fuente de recursos para futuras misiones a la Luna. Además, el polo sur es una región que está constantemente inmersa en la oscuridad, lo que la hace ideal para estudiar la radiación espacial.

El módulo de aterrizaje Vikram lleva a bordo una serie de instrumentos científicos que permitirán estudiar la composición del suelo lunar, la radiación y el entorno espacial. Estos instrumentos permitirán a los científicos aprender más sobre la formación de la Luna y la historia de nuestro sistema solar.

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro) August 23, 2023