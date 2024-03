VIDEO: La teoría del Pokémon que nació en Venezuela que causa furor y se hizo viral

Muchos aseguran que Mew es un pokémon que nació en Venezuela, al menos así lo aseveró un tiktoker, cuyo video ha revolucionado las series sociales.

En el clip, publicado por el usuario @planetageek_ve, se afirmó que el mencionado pokémon es originario de una región muy cercana al Esequibo. Como se sabe, un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela.

El dato se vuelve más revelador, cuando Mew aparece en la versión televisiva de Pokémon en una cascada similar al mítico Salto Ángel. Es más, muy pocos tienen dudas de que se trata de la caída de agua más alta del mundo y que se sitúa en el estado Bolívar.

Lo que se sabe, de acuerdo con lo reseñado en el portal web e-cartelera, es que tanto Mew como Mewtwo comparten un origen común: Guyana.

«Como bien se sabe, las primeras generaciones de Pokémon estuvieron muy enlazadas con el mundo real, puesto que no hubo intención de crear un universo en el que solo existían las regiones relacionadas con el mundo de los Pokémon», se detalló en la publicación de la mencionada fuente.

«Con lo cual, tanto Mew como Mewtwo son de los pocos Pokémon en tener como origen América del Sur, una zona geográfica que existe», se enfatizó.

ORÍGENES OCULTOS

Asimismo, se destacó que las raíces iberoamericanas de ambas criaturas no aparecen en el reboot de ‘Pokémon Amarillo’, ‘Let’s Go Eevee y Let’s Go Pikachu’. En Todas, se han eliminado las referencias a Guyana.

Por esto es que yo amo TikTok, porque uno se entera de cada cosa!!!! pic.twitter.com/5mCsB8N8Oi — mariale (@maalaalee) February 28, 2024

REACCIONES

«No jxda. Viva Venezuela en esta mierdx caballero», comentó el comediante Víctor Javier Medina, mejor conocido por su apodo de Nanutria.

Mientras que la periodista Naky Soto escribió: «La historia de Mew aparece cuando despedimos el último glaciar. A partir de ahora seremos ‘desierto, selva, pokemón y volcán'».

Y otro internauta, llamado Vero De Langelinie, sentenció: «Suficiente para pelear por el terreno ese».

Aunque, uno más, fue a otro nivel y apuntó: «Ya se van a antojar los colombianos».