Video Viral: Así fue el insólito robo de un árbol de navidad en pleno estacionamiento

Cada día se acerca más Navidad y millones de familias siguen adornando sus hogares. Sin embargo, una pareja de San Mateo, en California, vio cómo arruinaron sus fiestas cuando un hombre les robó el árbol navideño.

Un hombre llamado Jesús y su esposa fueron a comprar un árbol de Navidad en esta localidad de California en la tarde del viernes. El adorno se puede ver amarrado en el techo de su camioneta.

Después se dirigieron hasta un centro comercial cercano a la zona de Chess Drive y Vintage Park. Cuando regresaron a su camioneta no podían creer lo que veían: el árbol que acababan de comprar había desaparecido.

Jesús y su esposa hablaron con los guardias del centro comercial y revisaron las cámaras de seguridad. En el video se puede apreciar cuando una camioneta se acerca hasta el vehículo y cometen el crimen.

El sospechoso se bajó con algo afilado y comenzó a cortar, una a una, las cuerdas que mantenían amarrado el árbol. En cuestión de minutos, lo agarró por el tronco y lo montó en la maletera de su camioneta.

La pareja relató que el árbol les costó 250 dólares y presentaron una denuncia ante la Policía de San Mateo. Las autoridades reconocieron que se trata de un caso «único» y estarán atentos a otros crímenes semejantes.

Seriously. Who steals a family’s newly purchased Christmas tree? This happened to a man in San Mateo on Friday evening, 10 minutes after he went into a store to run an errand.

Watch as the white SUV person snips each rope & loads the tree into his vehicle like it’s no big deal.… pic.twitter.com/LzS3bjRk1h

— Dion Lim (@DionLimTV) December 4, 2023