Video viral: Robot cayó desplomado después de trabajar por 20 horas ininterrumpidas

Un robot llamado Digit se desplomó durante una demostración en una exhibición en Chicago, Estados Unidos. Testigos precisaron que el androide estuvo trabajando durante 20 horas ininterrumpidas hasta que colapsó.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y miles de usuarios reaccionaron. En el metraje se observa Digit mientras carga cajas, ante la mirada atónita de los asistentes a la exhibición.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes, Digit se desplomó después de casi un día de trabajo ininterrumpido. En tal sentido, el robot terminó desparramado en el piso del lugar con una caja a su lado.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

— Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023