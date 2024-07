Viral: Influencer pasó susto con unas gaviotas cuando intentó comerse un sándwich, todo quedó grabado

La popular influencer y streamer tailandesa JustKeth está de visita Europa y ha compartido sus experiencias con sus seguidores. Sin embargo, se hizo viral no por su viaje, sino por fue víctima de un curioso ataque de un grupo de gaviotas en Italia.

JustKeth estaba en la ciudad de Venecia, uno de los principales destinos turísticos de todo el mundo. Mientras transmitía en vivo, la influencer se sentó junto a unos de los canales y comenzó a hablar con sus miles de seguidores.

Como haría cualquier turista, decidió que era un buen lugar para comer y sacó un sándwich que había comprado minutos antes. JustKeth y sus seguidores no esperaban lo que estaba por ocurrir.

Apenas segundos después de que comenzó a quitar el papel del sandwich, decenas de gaviotas se abalanzaron sobre JustKeth. La influencer estaba mostrando su almuerzo a la cámara y ni le dio tiempo de darle un bocado.

Una vez llegó la primera gaviota, JustKeth intentó defender su comida, pero se vio sobrepasada por la situación. No tuvo otra opción que lanzar su almuerzo al suelo para que las aves la dejaran en paz.

Aunque JustKeth se llevó un buen susto y hasta gritó, segundos después comenzó a reírse de la extraña situación por la que acababa de pasar. Mientras tanto, transeúntes se acercaron a preguntarle si estaba bien.

this Streamer got assaulted & robbed by birds while trying to eat her sandwich 😭😭😭😭 pic.twitter.com/XquUqAESur

— FearBuck (@FearedBuck) July 7, 2024