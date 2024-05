Dos docentes del Morehouse College se manifestaron contra Biden en pleno discurso de graduación

Al menos dos docentes del Morehouse College se manifestaron contra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en pleno discurso del mandatario durante una graduación.

De acuerdo con lo reseñado por ABC News, previo al discurso del presidente, el mejor estudiante DeAngelo «DJ» Fletcher pidió un «alto el fuego inmediato y permanente en Gaza».

Cuando Biden habló, abordó directamente el tema y dijo: «Lo que está sucediendo en Gaza e Israel es desgarrador».

«No podemos detener las guerras que estallan y nos rompen el corazón», manifestó Biden.

«Quiero decir esto muy claramente: apoyo las protestas pacíficas y no violentas. Sus voces deben ser escuchadas y les prometo que las escucho», agregó el líder del Partido Demócrata.

Lo que se sabe es que al menos dos docentes se unieron a la «manifestación silenciosa» o pacífica.

Una de ellas fue la profesora asistente de Sociología Taura Taylor. Ella se puso de pie con el puño en alto y dio la espalda al escenario durante el discurso de Biden.

“Quise hacer algo que expresara públicamente la defensa de mis principios, así como la solidaridad con mis estudiantes y con mis compañeros del cuerpo docente con quienes compartíamos la sensación de haber quedado atrapados en la decisión de invitar a Biden, que parecía haber sido aceptada por toda esta comunidad educativa, pero en realidad no era así”, dijo.

Por su parte, Samuel Livingston, profesor adjunto de Estudios Africanos, desplegó una bandera de la República Democrática del Congo detrás de Biden durante su discurso.

“Mostramos esta bandera porque los medios no dan suficiente cobertura al genocidio. A lo que está sufriendo el pueblo del Congo. Que está siendo avalado por Estados Unidos a través de su apoyo a Ruanda”, explicó el educador.

“I’m relieving the burden of student debt… When the Supreme Court told me I couldn’t I found two other way to do it because it grows the economy,” President Joe Biden admits to violating a Supreme Court ruling while giving commencement speech at Morehouse College. pic.twitter.com/BK387ktYWl

— Carmine Sabia (@CarmineSabia) May 19, 2024