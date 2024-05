Ciudadanía de EEUU: Estas son las preguntas más difíciles del examen de Educación Cívica

¿Cuáles son las preguntas más difíciles del examen de Educación Cívica para obtener la ciudadanía de EEUU? Se trata de una información que muchas personas quieren tener a la mano.

Lo primero a destacar es que al obtener la ciudadanía del país norteamericano podrás vivir y trabajar de forma permanente y legal.

Asimismo, los ciudadanos estadounidenses están protegidos de ser detenidos por motivos de inmigración y de ser deportados.

En consecuencia no puedes ser deportado a tu país de origen por infringir ciertas leyes estadounidenses. Y, no menos importante, los ciudadanos de EEUU no están obligados a llevar consigo una prueba de su estatus de ciudadanía, salvo al entrar o salir del país.

En el examen de educación cívica se debe contestar 10 preguntas y por lo menos aprobar seis de ellas. Las interrogantes son las siguientes: