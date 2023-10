EN VIDEO: La emotiva despedida que le hicieron a Candy, una perrita policía con cáncer

Candy, una perrita policía, fue despedida por sus compañeros de la Oficina del Sheriff de Virginia Beach, Estados Unidos, antes de tiempo y tendrá que jubilarse porque le detectaron un cáncer terminal.

La perrita es un pastor alemán que lleva varios años trabajando junto a las fuerzas de la ley. Sin embargo, los veterinarios le diagnosticaron un cáncer extendido por todo su cuerpo y tendrá que dejar su puesto en la unidad de rastro de narcóticos.

Los agentes de la Oficina despidieron a Candy con todos los honores: hicieron un largo pasillo y se pararon firmes ante la perrita. Incluso, algunos agentes no pudieron contener las lágrimas por esta inesperada despedida.

Candy, a K9 dog from Virginia Beach sheriff office, was honored on her early retirement after being diagnosed with cancer last week. She was active for 10 years. It was an emotional goodbye 🥹 pic.twitter.com/0K3eEogKqB

— Awwsome Planet (@AwwsomePlanet) October 25, 2023