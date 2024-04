En Nueva York ofrecen empleo para personas sin estudios, salario sería de $60 por hora

¿Estás buscando trabajo para personas sin estudios? En EEUU una empresa ofrece justo un empleo con esas necesidades y el salario sería de $60 por hora. A continuación, los detalles.

En concreto, la oferta de empleo es para el puesto de limpiadora de casas. Específicamente, para trabajar en la empresa llamada We Just Clean Inc, donde tendrás que laborar en residencias a tiempo completo o parcial.

Lo que se pide, en resumen, es mantener la limpieza y el orden de los hogares de los clientes de dicha compañía. Es decir: realizar diversas tareas de limpieza todos los días.

Así como dar mantenimiento y conservar el orden de los hogares de los clientes, además de viajar a las casas y edificios de apartamentos de quienes los contratan.

REQUISITOS

Debe tener una licencia de conducir válida. Contar con transporte confiable para conducir a los lugares de trabajo y transportar los suministros y equipos hacia y desde los lugares de trabajo. Actitud positiva, perspectiva y sentido del humor. Ser capaz de afrontar las exigencias de un trabajo físico como la limpieza de la casa. Pasar una verificación de antecedentes laborales y un examen de detección de drogas como condición para la oferta de empleo Experiencia: limpieza residencial por un año.

¿CÓMO APLICAR?

Puedes aplicar a través de la página web de Simply Hired. En esta plataforma, tendrás que crear un perfil e iniciar sesión para poder continuar con todo el proceso que la empresa pide para optar al empleo.