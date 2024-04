Expolicía venezolano del polémico video viral bailando reggaetón cruzó el Darién y ahora trabaja en Estados Unidos

Un expolicía venezolano relató sobre su travesía por la selva del Darién, situada en la frontera entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos.

Se trata de la historia Lubin González, la misma que se hizo viral en las redes sociales, luego de publicar un video explicando sus motivos para dejar su cargo como oficial de la policía científica en Venezuela.

En el audiovisual, el migrante destacó su resistencia mental en el Darién y su llegada a territorio estadounidense luego de 16 días de viaje, sin pagar a coyotes. Pero ¿por qué dejó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)?

Su respuesta fue sencilla: “Vine a Estados Unidos a trabajar y superarme”. En la actualidad, Lubin González trabaja en una empresa en Tennessee, donde se encarga de ensamblar parachoques de automóviles. Pero llegar hasta ese país no le fue fácil.

Sin embargo, durante una entrevista concedida a El Diario de Nueva York, apuntó que le sirvieron sus destrezas como expolicía.

“Mi capacidad mental, soy un chamo estudiado, graduado en una universidad. Como todos saben, soy Cicpc y las capacidades que desarrollé me sirvieron de experiencia porque en la selva se ven muchas cosas malas; ayudé también a mucha gente. Todo está en la mente, todo es psicología. La selva es para quien tenga fuerza mental. No es para todo el mundo porque mucha gente dura cinco o seis días. Todo depende del agua, la comida, como tú te sientas (física y anímicamente). Mucha gente se cansa y descansa, yo no hice eso. Yo solo dormí un día en la selva y fue porque era de noche”, contó.

“En ningún país dormí. Dormía en las vías; me bajaba de un bus y me subía a otro, caminaba. No dormía en ningún país, sino en la vía. Yo digo que Dios me bendijo y me está bendiciendo. Ni yo me creí que llegué tan rápido”, agregó.

¿PERO POR QUÉ REALMENTE MIGRÓ?

Lo que se sabe, es que se quedó sin empleo luego de que se viralizó un video en las redes sociales. En el mismo, se le mostraba al exoficial bailando reguetón en una oficina del Cicpc.

En declaraciones posteriores y ante el amplio alcance que tuvo la publicación, el joven aseguró que había sido víctima de una filtración por parte de una compañera, a quien él le había enviado el archivo.