¿Eres inmigrante indocumentado? Estos son los pasos a seguir para abrir una cuenta bancaria en suelo estadounidense

Son cada vez más los inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos y estando en esa condición, enfrentan trabas a la hora de resguardar su dinero; sin embargo, es posible abrir una cuenta bancaria en ese país aún bajo ese estatus.

En la actualidad, existe una apertura para que las personas de otras nacionalidades y no residentes abran cuentas. Para ello, como todo procedimiento, hay una serie de requisitos que varían según el banco.

LEA TAMBIÉN: IMPULSAN PROYECTO DE LEY PARA FRENAR COBROS ABUSIVOS POR PARTE DE CONDOMINIOS EN FLORIDA

Entre las exigencias frecuentes están la identificación extranjera (como pasaporte o matrícula consular), comprobante de domicilio fuera de Estados Unidos y datos de una cuenta bancaria nacional. Asimismo, un número ITIN (que es posible para los inmigrantes indocumentados) y una foto del solicitante, para verificar la información.

Otro factor a tener en cuenta es que un migrante indocumentado, si desea abrirse una cuenta, deberá tener un monto mínimo de dinero. Este variara dependiendo de la entidad bancaria.

De acuerdo al portal La Noticia, alguno de los bancos donde puede realizarse este procedimiento son US Bank, TD Bank, Bank of America, Chase y Wells Fargo. Esto en caso de ser no residente.

No obstante, recientemente otras instituciones como BOSS Money, Rewire International Financial Services, Majority, MyBambu, Momento Digital Banking permiten abrir una cuenta en línea.

Sin embargo, se recomienda considerar principalmente a Citibank dado que se ajusta más a este tipo de personas al requerir información del país de origen.

LAS VENTAJAS DE ABRIR UNA CUENTA

Abrir una cuenta bancaria en EEUU siendo inmigrante indocumentado o no residente trae sus ventajas. Por ejemplo, garantiza la seguridad de los fondos, permite ahorrar formalmente ante posibles imprevistos y es más fácil a la hora de recibir pagos de empleadores.

Sumado a ello, se pueden realizar transferencias a países de origen y establecer un historial financiero de utilidad para un posible crédito.