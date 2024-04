Jugador de Powerball en Florida perdió el premio de $1.03 mil millones, pero no se quedó con las manos vacías

Un jugador de Powerball en Florida experimentó emociones encontradas al perder el premio mayor de $1.03 mil millones. Sin embargo, no se fue con las manos vacías.

En concreto, los encargados de la lotería de Florida anunciaron que se vendió un billete ganador de $1 millón de dólares. Esto ocurrió en el supermercado Sedano’s en 12981 South Orange Blossom Trail, en Orlando.

Lo que se precisó, es que el boleto coincidió con los cinco números, pero no con el Powerball.

Ahora, el premio mayor de Powerball ascendió a un estimado de $1.09 mil millones, después de que nadie acertó los seis números sorteados el lunes por la noche. En consecuencia, continúa una racha de tres meses sin que alguien pueda ganar el premio mayor.

De hecho, si no se registra un boleto por el premio mayor este miércoles por la noche, el juego igualará su récord de 41 sorteos consecutivos el próximo sábado sin ganadores.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son realmente complicadas. Se dice que la posibilidad es de una en 292,2 millones. El Powerball se juega en un total de 45 estados de EEUU, además de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Pese a lo difícil, la fiebre por el Powerball se ha desatado en todo el país. Esto último, porque los jugadores se aferran a la esperanza de cambiar sus vidas con un solo boleto.

FLORIDA WINNER: As the Powerball jackpot climbs to $1.09 billion, one lucky winner in Florida will take home a nice prize. Find out where the winning ticket was sold 💰 https://t.co/X8Ps2c5Ny9

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 2, 2024