La historia de la venezolana que dejó Argentina por un ‘déjà vu’ y migró a EEUU: «No me dio miedo»

Una migrante venezolana contó, recientemente, por qué dejó Argentina por un ‘déjà vu’ y decidió migrar a EEUU. Asimismo, le dejó un consejo a las personas que atraviesan una situación similar a la que ella afrontó en su oportunidad.

La joven se valió de su cuenta, en la plataforma TikToK (@karina_guttierrez), para relatar su historia.

“Me fui hace ocho años de Venezuela por la situación económica, política y social. Emigré para Argentina y ahí pasó una especie de ‘déjà vu’, porque la situación económica también se empezó a complicar y me tocó emigrar nuevamente”, comenzó a exponer por medio del video.

Asimismo, contó que en esa segunda oportunidad, decidió emigrar a los Estados Unidos. Argumentó, que eligió ese destino, porque allí vivían su hermano y su mamá. “Teniendo un respaldo familiar era más fácil”, explicó.

“Intentarlo de nuevo fue lo más difícil del mundo. Sin embargo, no me dio miedo. Estoy hoy en día agradecida de esos cambios que he tenido. No han sido fáciles, pero que me han hecho evolucionar como persona”, sostuvo.

CONSEJO PARA LOS MIGRANTES

Además, la venezolana se animó a darle un consejo no solamente a sus conciudadanos, sino a toda aquella persona en el mundo que se esté pensando, este momento, en migrar.

“Si tienes miedo de comenzar de cero y te invade la ansiedad y todo ese tipo de cosas que aparecen cuando necesitas soltar una relación, cambiar de trabajo o cambiar de país, te recomiendo que lo hagas de todas maneras, porque todo va a estar bien e incluso mucho mejor”, dijo.