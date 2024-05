«Tus pestañas postizas no te dejan leer», Cámara Baja de EEUU se transformó en un caos durante una audiencia

Una audiencia en la Cámara Baja de EEUU se transformó en un caos total el jueves pasado, cuando congresistas comenzaron a atacarse verbalmente, recurriendo incluso a los descalificativos sobre la apariencia de sus colegas.

«Tus pestañas postizas no te dejan leer», fue uno de los agravios contra una de las congresistas. Criticas a la inteligencia de otra y descalificativos a la apariencia de una tercera congresista como «rubia decolorada con un mal cuerpo de marimacho» son solo otras de las tantas agresiones que hubo.

La sesión del 16 de mayo tenía como objetivo debatir una resolución que tiene como fin declarar en desacato al Congreso a Merrick Garland, fiscal general. Sin embargo, lo que se robó la atención fueron los lamentables insultos entre congresistas demócratas y republicanas.

Todo se salió de control cuando Marjorie Taylor Greene, representante republicana por Georgia, contestó con un insulto a su par Jasmine Crockett, del partido Demócrata por Texas. «Creo que tus pestañas postizas no te dejan leer bien», irrespetó.

En seguida, los demócratas encabezados por la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, solicitaron eliminar las palabras de Greene del acta redactada. Asimismo, le exigieron que se disculpara con Crockett.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Telemundo (@noticiastelemundo)

«Esto es absolutamente inaceptable. ¿Cómo te atreves a atacar el aspecto físico de otra persona?», enfatizó Ocasio-Cortez. Sin embargo, lejos de arrepentirse, Greene se burló de ella y le preguntó: «¿Lastimé tus sentimientos?». A ello, Ocasio-Cortez replicó: «Oh, niña. Niñita. Ni siquiera te atrevas».

SEGUNDO ATAQUE DE GREENE

Pero Greene no había terminado. Luego, enfocó sus ataques hacia una segunda miembro. Enfatizó que Ocasio-Cortez no tenía «suficiente inteligencia» para debatir. Green increpó a Ocasio-Cortez: «¿Por qué no debates conmigo?». A ello, la demócrata respondió: «Pensaba que era bastante evidente».

«No tienes suficiente inteligencia», repicó Greene, al tiempo que los miembros del Congreso murmuraban. Luego, Greene retiró sus comentarios contra Crockett. Sin embargo, se negó rotundamente a disculparse por los insultos. «Nunca conseguirán una disculpa mía».

Según Telemundo, en medio de múltiples peticiones de los demócratas para que se eliminaran del acta sus palabras, el presidente del comité de la Cámara Baja, James Comer, republicano por Kentucky, resolvió que el insulto de Greene a Crockett «no violaba las normas de la Cámara».

Pero eso solo provocó que estallara el caos nuevamente. Finalmente, Comer aceptó tachar del acta los insultos de Greene. Luego de ello, los demócratas intentaron hacer valer las reglas del comité que habrían impedido que Greene hablara en el resto de la audiencia. Los republicanos votaron a favor de permitirle hablar.

Comer al final llamó a un receso. A su regreso, recordó a los integrantes que revisaran «las normas de decoro de la Cámara».