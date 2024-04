VIDEO: Venezolano intentó robar un banco usando un traductor porque no sabía hablar inglés

Las autoridades policiales de Sandusky en el estado de Ohio, EEUU, arrestaron a Yeixon Brito González, de 20 años, un migrante venezolano, luego que intentara robar un banco utilizando un traductor de idiomas debido a que no sabía hablar inglés y por ende, no podía exigir el dinero.

El intento de asalto sucedió el pasado 4 de abril, a eso de las 11:30 am. Un testigo informó a la policía que un sujeto estaba en la entidad bancaria. El sospechoso parecía estar tratando de comunicarse con los cajeros por medio de su celular, sin decir una sola palabra. Además, evitó en todo momento el mostrador.

Jared Oliver, jefe de policía de Sandusky, comentó que al momento del arresto, el venezolano no llevaba ninguna identificación. En ese sentido, las sospechas en los trabajadores del banco aumentaron cuando carecía de capacidad para comunicarse en inglés, según la cadena Fox.

Un video de las cámaras de seguridad mostró al delincuente con teléfono en mano frente a los cajeros. Los oficiales, por su parte, revelaron que estaba empleando un traductor para ordenar a los empleados «obtener el dinero» y «ponerlo en la bolsa».

An illegal migrant from Venezuela tried to rob a bank in Sadusky, Ohio.

The only problem?

He couln't figure out how to say "give me your money" so he had to type it into a translator app…

By the time he was done, police arrived. pic.twitter.com/bGn1tffdGy

— End Wokeness (@EndWokeness) April 12, 2024