Acusan por actos lascivos y acoso a locutor zuliano que fue denunciado a través de un video viral

El Ministerio Público acusó este lunes, 6 de marzo, al locutor zuliano Lenin Rojas por presuntamente cometer actos lascivos y acosar sexualmente a una joven en 2021, caso que comenzó a circular por un video viral.

El fiscal Tarek William Saab informó en sus redes sociales sobre el procedimiento en contra de Rojas. En tal sentido, precisó que lo acusarán por los cargos de actos lascivos, acoso u hostigamiento en contra de la joven.

“Acusado el sujeto Lenin Rojas por los delitos de actos lascivos y acoso u hostigamiento en razón de los hechos denunciados en el año 2021 por la ciudadana María Virginia Montiel, quien indicó que el mismo la agredió sexualmente en repetidas oportunidades”, dijo Saab.

Hasta la tarde de este lunes, no hay detalles sobre el paradero de Rojas y. Asimismo, no se conoce si hay una orden de aprehensión o alguna otra medida en contra del locutor.

DENUNCIA CONTRA ROJAS

María Virginia Montiel Rincón, de 20 años, publicó en su Instagram un video en el que acusa a Rojas de “violación”. Además, aseveró que lleva dos años con el proceso legal, pero no consiguió avances relevantes.

“Fui víctima de violación or una persona que pertenece a los medios de comunicación. Yo llevo dos años en un proceso legal donde mi voz no ha sido escuchada y no se me ha hecho justicia”, apuntó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mavi 🎙️ (@mavimontielr)

Según la joven, el caso no avanza porque Rojas “es una persona influyente y “que está en los medios. “No solo me hizo daño a mí, sino a muchas mujeres más y tiene muchas víctimas detrás de él”, añadió.

“Mientras más le decía que parara, más se excitaba”, aseveró la joven en el video. “En el 2020, Lenin Rojas abusó sexualmente de mí”, agregó, quien calificó como un “infierno” su experiencia con el locutor.