AD expresó su apoyo a Edmundo González de cara al 28Jul, este fue el mensaje de Ramos Allup

La Dirección Nacional de Acción Democrática (AD) ratificó este martes su apoyo al candidato presidencial Edmundo González.

«Reunión de trabajo con el candidato de la victoria Edmundo González y María Corina Machado, junto con todos los secretarios generales y de organización de todos los estados del país», reseñó el partido a través de su cuenta de Twitter (X).

«Nuestro partido comprometido con el cambio, la unidad y una Venezuela libre para todos los venezolanos», añadió.

Cabe destacar que AD no contará con una tarjeta para las elecciones presidenciales del 28 de julio. En su lugar, el TSJ entregó los colores e imagen del partido al candidato Luis Martínez. No obstante, esto no ha impedido que el partido comandado por Henry Ramos Allup se apegue a la propuesta de la unidad opositora.

«Hoy, Acción Democrática reafirma su compromiso con la democracia y la libertad. Nuestro candidato es Edmundo González Urrutia, y hacemos un llamado a toda nuestra militancia y a los venezolanos a respaldarlo en la tarjeta de la MUD», dijo Allup durante el encuentro con el candidato presidencial.

En esta línea, Edgar Zambrano destacó que esta es una oportunidad única para lograr un cambio en Venezuela.

«Este es un momento crucial para nuestro país. Necesitamos unirnos y trabajar juntos para lograr la victoria en las próximas elecciones y recuperar la democracia en Venezuela», aseveró.

Por su parte, Piero Maroun hizo un llamado a los venezolanos por no dejarse confundir con las tarjetas del tarjetón electoral.

«Sabemos que la tarjeta de AD ha sido usurpada, pero no dejaremos que esto nos detenga. Nuestro candidato es Edmundo González y votaremos por él en la tarjeta de la MUD», aseveró.