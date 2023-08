Diosdado Cabello dice que fueron «gafas» las supuestas razones de su viaje a Cuba

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), habló este lunes, 14 de agosto, sobre su visita a Cuba y aseguró que eran “gafas” las supuestas versiones de la oposición sobre la razón de su viaje.

“Cuantas versiones se tejieron, cuantas mentiras. Que estaba enfermo, que fui a reunirme con Díaz Canel (presidente de Cuba) porque íbamos a entregar a Nicolás (Maduro) porque estaba enfermo”, dijo durante una rueda de prensa del PSUV.

Algunos rumores indicaron que Cabello viajó a Cuba para reuniones extraoficiales con el régimen castrista. Sin embargo, el dirigente chavista tildó de “falsas” estas versiones.

“Inventen una que no sea tan fácil revertirla. Los hechos son tercos y no admiten más nada”, dijo Cabello, quien no dio detalles sobre los acuerdos que firmó en Cuba.

“ESTARÉ EN EUROPA”

Cabello dijo que algunos calificaron de “sorpresiva” su visita a Cuba, puesto que no hubo una información oficial sobre su viaje. “La semana que viene voy a ir a Europa. No se vayan a sorprender. No vayan a decir que no lo dije”, reveló.

El dirigente chavista confirmó que continuará con la gira de actividades con la militancia del PSUV, a las puertas de los comicios presidenciales y mientras que los precandidatos opositores hacen su campaña electoral en todo el país.

“Aquí estamos otra vez y seguiremos todos los días en todas las marchas que haya en todo este territorio nacional, unidos perfectamente”, afirmó. “Toda la estructura de nuestro partido con nuestro pueblo”, acotó.

Sin previo aviso, Cabello llegó el pasado lunes a La Habana, Cuba. Durante su visita, firmó acuerdos de intercambio y cooperación con las autoridades de la isla, a la vez que sostuvo reuniones con ministros del régimen cubano.