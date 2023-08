Alertan que hasta 30 bebés mueren a la semana en hospital de Margarita por contaminación en quirófanos

La concejal Ana Karina Machado aseguró el jueves que unos 30 recién nacidos mueren a la semana en el Hospital Luis Ortega de Nueva Esparta, por lo que exigió respuestas por parte de las autoridades.

“Aquí vienen madres de todos los municipios con la esperanza de tener a su bebé. No puede ser que cuando le van a dar parte a los familiares es porque la mamá se muere o el niño”, aseveró Machado, concejal del municipio Mariño.

Machado puntualizó que se trata de cifras extraoficiales, pero confirmó la alarmante situación que se vive en el hospital. También indicó que las muertes de los bebés se debería a la contaminación en los quirófanos.

“En el sondeo que hicimos las muertes se dan por falta de insumos o por una bacteria. Me pregunto ¿Si hay una bacteria en pediatría o sala de parto, no es preferible que esta unidad cierre momentáneamente?”, dijo.

PIDEN AYUDA

Machado lamentó que las autoridades no tomen acciones para atender la delicada situación del centro de salud. “Cuando entras al Hospital todo es perfecto y hay insumos, pero para un paciente que va a ser operado le piden una lista de más de 90 ítems”, aseveró.

“Conversamos con las familias y no denuncian por no tener dinero para pagar un abogado o por el trato que reciben en Fiscalía. Creen que como las instancias están desvirtuadas no van a tener oportuna respuesta”, indicó.

La concejal afirmó que el Ministerio de Salud debe tomar medidas para mejorar las condiciones en el Hospital de Nueva Esparta.

El gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, lamentó la situación y pidió ayuda al gobierno de Maduro. “Se le está quitando el futuro a esos niños y niñas, a los hogares de Margarita y Coche, por falta de asistencia en el Hospital Luis Ortega”, sentenció.