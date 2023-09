EN ZULIA | Antisociales lanzaron una bomba molotov en un módulo de Barrio Adentro

Durante la madrugada de este lunes, antisociales atacaron un módulo de Barrio Adentro con una bomba molotov. Los hechos ocurrieron en la urbanización Fondur, parroquia El Danto, municipio Lagunillas del estado Zulia.

Hasta el momento, las autoridades desconocen cuál era la identidad de los agresores y qué los motivó a perpetrar el ataque.

De acuerdo con información reseñada por el diario 2001, los delincuentes armaron la bomba en las cercanías del lugar. Posteriormente, encendieron el artefacto y lo lanzaron a través de una ventana.

En ese momento no había nada en el interior del centro de salud, por lo que los daños únicamente fueron materiales. Además, por fortuna el fuego no se expandió y no pasó a convertirse en un incendio a gran escala.

Frente a esta situación de inseguridad, la comunidad hizo un llamado a las autoridades a hacer justicia y dar con los responsables. En este sentido, manifestaron que más situaciones como estas podrían poner en peligro a las personas que se desenvuelven en el lugar.

Según informó Diario el Regional del Zulia, al lugar llegó una comisión del Cicpc para intentar esclarecer los hechos y saber quiénes lanzaron la bomba.