Anuncian allanamientos tras captura en marcha chavista de presuntos «infiltrados» de Vente Venezuela

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este lunes 25 de marzo nuevos allanamientos tras la captura de presuntos «infiltrados» de Vente Venezuela en la marcha chavista. Todo, previo a la llegada de Nicolás Maduro a la sede, en Caracas, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«El Ministerio Público informó que fueron detenidos dos sujetos identificados como Jerry Ostos Perdono y Carlos Castillos quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial frente al público de simpatizantes del jefe de Estado. En actitud sospechosa y portando armas de fuego», aseveró el funcionario por medio de cuenta en Twitter (X).

Saab afirmó, que durante los «interrogatorios», estos hombres afirmaron presuntamente ser activistas políticos de la organización Vente Venezuela

«Como parte del desarrollo investigativo en curso se están llevando cabo diversos allanamientos y en las próximas horas dichos sujetos serán presentados ante el respectivo Tribunal de Control por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos», agregó.

SOBRE LOS DETENIDOS

Maduro aseguró, este mismo lunes 25 de marzo, que las tres personas detenidas durante la concentración en las adyacencias del CNE “militan” en Vente Venezuela.

“¿Quiénes intentaron golpes de Estado una y mil veces? ¿Quiénes tratan de matarme? Hoy fueron capturados dos hombres. Aquí, dos hombres con armas. Pretendían hacerme un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista, Vente Venezuela”, alertó.

Asimismo, señaló que la oposición no “ha podido, ni podrá” contra el chavismo. Reiteró la petición de estar alertas en las comunidades por los “intentos de violencia”. “Nosotros siempre venceremos”, recalcó.

Se indicó, que uno de los hombres lo detuvieron en la concentración situada en la Plaza Diego Ibarra. Mientras que el segundo se encontraba en la avenida Bolívar. Detalló, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, que una tercera persona, fue capturada cuando se desplazaba con la marcha frente a la sede de la Cantv.

«Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder», dijo Fernández.