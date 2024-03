Hombres armados infiltrados en marcha chavista «son de Vente Venezuela», dijo Maduro

Nicolás Maduro aseguró, este lunes 25 de marzo, que las tres personas detenidas durante la concentración en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, “militan” en Vente Venezuela.

“¿Quiénes intentaron golpes de Estado una y mil veces? ¿Quiénes tratan de matarme? Hoy fueron capturados dos hombres. Aquí, dos hombres con armas. Pretendían hacerme un atentado. Ya declararon, forman parte del partido de extrema derecha fascista, Vente Venezuela”, alertó.

Asimismo, señaló que la oposición no “ha podido, ni podrá” contra el chavismo. Reiteró la petición de estar alertas en las comunidades por los “intentos de violencia”. “Nosotros siempre venceremos”, recalcó.

Más temprano, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, anunció la detención de tres personas con «artefactos explosivos». También dijo que pretendían atentar contra la vida de Maduro durante la inscripción de su candidatura en la sede del CNE.

«Quiero denunciar que acabamos de agarrar a tres sujetos que estaban planificando sabotear, generar condiciones, para hacer violencia en este día glorioso», dijo Fernández durante la marcha del chavismo.

#Ahora | Maduro señala que capturaron a sus atacantes y que confesaron que formaban parte del partido político Venete Venezuela.pic.twitter.com/Xe2CHDeswl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 25, 2024

SOBRE LOS DETENIDOS

Indicó, que uno de los hombres lo detuvieron en la concentración situada en la Plaza Diego Ibarra. Mientras que el segundo se encontraba en la avenida Bolívar. Detalló, que una tercera persona, fue capturada cuando se desplazaba con la marcha frente a la sede de la Cantv.

«Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder», dijo Fernández.