Anuncian pago de pensión y aguinaldo, este es el monto que recibirán los adultos mayores

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó sobre el pago de la pensión a partir de este miércoles, 22 de noviembre.

«Les será abonado a sus cuentas el monto correspondiente al mes de diciembre y el segundo mes de aguinaldo», detalló el organismo a través de un mensaje en Twitter (X).

«¡Le invitamos a hacer uso de la banca electrónica!», añadió.

El monto que recibirán en concepto de pensión será de 130 bolívares. Mientras tanto, por aguinaldo recibirán otros 130 bolívares, lo que totaliza 260 bolívares. Con el dólar del Banco Central de Venezuela en Bs. 35,42; el pago total entre pensión y aguinaldo será de $7,34.

Cabe destacar que el pago de la pensión no cubre los gastos de alimentación, medicina, ropa y servicios públicos de los abuelos.

El IVSS informa a los pensionados y pensionadas de la Patria que el día de MAÑANA, #22denoviembre, les será abonado a sus cuentas el monto correspondiente al MES DE DICIEMBRE y el SEGUNDO MES DE AGUINALDO. ¡Le invitamos a hacer uso de la banca electrónica! pic.twitter.com/ZwiHXsIuS4 — Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (@Somosivss) November 21, 2023

Y es que la realidad es que desde hace varios años, los adultos mayores no pueden gozar del dinero que les corresponde por derecho.

«¿No será mucho en pan y queso? Que descaro no tienen ni vergüenza ni respeto por nosotros los pensionados que si laboramos a nuestro país», comentó la usuaria @LeonNayyary.

«Viéndolo así, no es un ‘derecho’ es una ‘caridad’, una limosna», dijo @lvlariita.

«Que vergüenza de pana y me entristece los pensionados. Esos abuelo que no pueden trabajar porque ya son mayores y les toque vivir de esa pensión que no tengan familia», expresó @juanmejias26.