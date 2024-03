﻿ Candidatos se inscriben ante el CNE: Luis Eduardo Martínez y Daniel Ceballos son los primeros

Este jueves en horas de la mañana presentó su candidatura para las elecciones presidenciales el candidato Luis Eduardo Martínez.

Martínez forma parte de las filas de Acción Democrática (AD) cuya tarjeta el Tribunal Supremo de Justicia le arrebató a su secretario general Henry Ramos Allup y se la entregó al dirigente Bernabé Gutiérrez. Desde entonces el partido no forma parte de la coalición opositora y actúa de manera independiente.

El candidato acudió ante el CNE acompañado de su esposa y de Bernabé Gutiérrez, que destacaba por su traje blanco.

«La postulación de Luis Eduardo Martínez (AD) es apoyada por Bandera Roja, Movimiento Republicano (MR) el recién estrenado / legalizado UNE de Carlos Melo», añadió el experto en temas electorales Eugenio Martínez en su cuenta de Twitter (X).

#ÚltimoMinuto| comenzaron a llegar los candidatos de oposición para inscribirse ante el CNE y entrar oficialmente a las presidenciales del #28JUL. Él es Luis Eduardo Martínez el candidato de AD, acompañado de su esposa y el Secretario General del partido, Bernabe Gutiérrez que… pic.twitter.com/oqjwJc8RJZ — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) March 21, 2024

Asimismo, minutos más tarde, el dirigente Daniel Ceballos acudió al CNE para postularse por el partido Arepa.

«Aquí no vamos a llamar a nadie a protestar ni a la calle (…) Solo vamos a llamar a votar porque es lo único que hace falta para que el país cambie», comentó

«No nos pueden venir a nosotros a tildar, porque aquí, hay demostración de coraje y compromiso con Venezuela (…) se ha colado una alternativa», aseguró.

🟠 Daniel Ceballos inscribió ante el CNE su candidatura presidencial por el partido Arepa. 📌 Globovisión pic.twitter.com/z48yu23fYI — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 21, 2024

¿QUÉ OCURRE CON LA OPOSICIÓN?

Hasta el momento la oposición no se ha pronunciado sobre cuál será su próximo paso a seguir. De acuerdo con el periodista Vladimir Villegas aún no tienen un acuerdo para afrontar las elecciones presidenciales y continúan las discusiones.

«Fuerza Vecinal discute la inscripción del dirigente sindical Pablo Zambrano como candidato presidencial, según me confirman fuentes de esa organización política. Me precisan otras fuentes de Fuerza Vecinal que esta sería una candidatura para preservar el espacio en caso de que no haya acuerdo en torno a una fórmula unitaria», detalló.

Además, asomó la posibilidad de que Manuel Rosales se lance como candidato.

Me precisan otras fuentes de Fuerza Vecinal que esta sería una candidatura para preservar el espacio en caso de que no haya acuerdo en torno a una fórmula unitaria. Anoche hubo una reunión de FV con Manuel Rosales . El gobernador zuliano está activo… huele a candidato . https://t.co/N37DwHG4BD — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) March 21, 2024

«Anoche hubo una reunión de Fuerza Vecinal con Manuel Rosales. El gobernador zuliano está activo… huele a candidato«, indicó Villegas.

El Gobernador del Zulia ha expresado su apoyo en reiteradas ocasiones a María Corina Machado. Sin embargo, también ha sido enfático en que la oposición no tiene otra opción más que participar en las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, las calles de Caracas siguen tomadas por organismos militares y policiales, quienes custodian todo el movimiento.