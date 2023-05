Caos en la UCV: Estudiantes furiosos toman decanato por suspensión de elecciones: «hasta que no tengamos fecha no salen»

Estudiantes irrumpieron este viernes, 26 de mayo, en la reunión de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV), después de que tomaron la decisión de suspender las elecciones de autoridades.

Una vez se oficializó la suspensión de las elecciones, alumnos y dirigentes estudiantes se dirigieron a la Facultad de Medicina. En esas instalaciones estaba reunida la Comisión Electoral y aseguran que «tomaron el decanato».

Estudiantes rechazan la suspensión de las #EleccionesUCV y reclaman su derecho a votar. Están en la facultad de Medicina, donde se reunió la Comisión Electoral con los candidatos y luego hacer el anuncio. pic.twitter.com/a5yiJkfKek — Víctor Amaya (@victoramaya) May 26, 2023

En medio del caos, los estudiantes protestaban a las afueras del salón en el que estaba reunida la Comisión Electoral, acompañada de la rectora Cecilia García Arocha. Después de forcejear con miembros de la seguridad, ingresaron al aula.

Un grupo de estudiantes de la UCV rechaza la suspensión de las #EleccionesUCV. Los alumnos irrumpieron en la coordinación académica de la Facultad de Medicina donde estaba reunida la Comisión Electoral.

En argot ucevista: empezó la coñaza. pic.twitter.com/X78N7ERksC — Víctor Amaya (@victoramaya) May 26, 2023

“Vemos como una falta de respeto que jubilados, profesores, estudiantes y egresados, desde las 7 de la mañana esperando para ejercer su derecho para renovar las autoridades, ustedes estén aquí sentados”, dijo un estudiante.

#AlMomento | Estudiantes exigen la Renuncia de la Rectora @GarciaArochaC en el consejo universitario luego de que se suspendiera el proceso electoral en la UCV#CeciliaRenuncia #EleccionesUCV2023 pic.twitter.com/0MQ6mV98Ms — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 26, 2023

PIDEN RENUNCIA DE AROCHA

Mientras protestaban dentro del salón, decenas de estudiantes exigieron la renuncia de la rectora García Arocha. Por su parte, los mimebros de la Comisión Electoral se mantuvieron en sus asientos en silencio.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Jesús Mendoza, exigió respuestas a las autoridades universitarias. En tal sentido, sostuvo que se deben explicar las razones de la suspensión de las elecciones.

“Hasta que no tengamos fecha no nos moveremos de aquí. Queremos votar y hasta que el Consejo Universitario no dé respuesta, no nos moveremos de aquí. No nos dan explicaciones. Queremos elecciones. No salen de ahí; está tomado el decanato”, sostuvo.

Después de horas de retraso, las elecciones en la UCV comenzaron cerca del mediodía de este viernes. Sin embargo, poco antes de las 3 de la tarde, la Comisión Electoral informó de la suspensión del proceso por presuntas irregularidades.