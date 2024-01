﻿ Chavismo acusó a la oposición de incumplir acuerdos: "Cuando firmaron ya estaba en desarrollo la conspiración"

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, acusó a la oposición de irrespetar lo firmado en Barbados donde ambas partes se comprometían a rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.

«La próxima vez que firmen un papel como el de Barbados no nos traten como letra muerta. Cuando ustedes firmaron el acuerdo ya estaba en pleno desarrollo las tramas de conspiración», aseveró.

Destacó que espera reunirse próximamente con todas las partes implicadas en Barbados.

«Yo le voy a entregar al doctor Blyde todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las ocho personas que firmaron ese tratado. Si van a firmar algo respétenlo y si no, díganlo para que no perdamos el tiempo», indicó Rodríguez .

JORGE RODRÍGUEZ A ESTADOS UNIDOS

El dirigente chavista cuestionó que Estados Unidos desconozca las pruebas presentadas por el chavismo sobre las tramas de conspiración.

«Señor Brian Nichols, si una persona que tiene la misión de resguardar la seguridad confiesa que fue contactado por un agente extranjero para asesinar al presidente o a un alto funcionario, ¿Cuál posición manejaría los Estados Unidos? Ilumínenos», cuestionó.

En este sentido, aseguró que hay actores que piden elecciones libres y justas, pero solo para ellos.

«Nunca más. Ya sabemos a lo que vienes, a exterminar las fuerzas democráticas venezolanas y a entregar las riquezas del país», aseveró.

ATAQUE AL SUMINISTRO DE GASOLINA

En el marco de todas estas denuncias efectuadas por el chavismo, Rodríguez reveló un video relacionado con un sabotaje contra la industria petrolera.

En las imágenes aparece el trabajador Daniel Rivas quien dio a conocer una operación que buscaba afectar la distribución de gasolina en el país.