«No soy ingenua, ni me chupo el dedo»: María Corina habló de las elecciones y la negociación con Maduro

La líder de la oposición, María Corina Machado, indicó que en la actualidad enfrentan grandes retos en la lucha por medirse democráticamente contra Nicolás Maduro.

«Yo no soy ingenua, no me chupo el dedo. Sabemos que estamos enfrentando criminales. Sabemos que Maduro le tiene terror a medirse. Pero, el pueblo de Venezuela le guste, o no le guste, le va a obligar a medirse. Nosotros vamos a ir a unas elecciones donde lo vamos a derrotar», dijo en una entrevista para CNN.

Para la ganadora de las elecciones primarias, la comunidad internacional debe jugar un rol fundamental en el país.

«La gran pregunta aquí es qué va a hacer la comunidad internacional que ha acompañado la lucha democrática, pero también aquella que ha sido aliada de Maduro. Te estoy hablando de todos los Gobiernos que ideológicamente podrían estar cercanos a Maduro, pero que hoy padecen los estragos en sus propios países», acotó.

«Lo que está en juego no es solamente la vida de los venezolanos, es el interés y tranquilidad del hemisferio», prosiguió.

SEGUIRÁ EN EL CAMINO DEMOCRÁTICO

Por otra parte, ratificó que seguirá en la ruta para llegar a las elecciones presidenciales y medirse cara a cara contra Maduro.

«No nos van a sacar de este camino. Al final Maduro va a tener que entender y va a terminar aceptando que su mejor opción es negociar conmigo una transición ordenada y pacífica, que le conviene a todos», aseveró.

«Yo estoy segura de que en este proceso, estos actores, incluso los que se han mantenido en silencio, van a terminar entendiendo que por el bien de todos conviene asegurar los pilares democráticos y republicanos para que nosotros podamos tener una nación próspera», añadió.

Asimismo, aseguró que a Maduro le quedan muy pocas herramientas para aferrarse al poder.

«Esta gente sabe que perdieron todo el apoyo popular. Su propia base hoy está con nosotros. El chavismo incluso de los cuadros medios saben que no tienen futuro con esta gente que ha destruido el país. Todos han venido a apoyar esta gran causa. Como saben que no tienen votos apelan a los fusiles, a la violencia y a la persecución», enfatizó.

«Sin acceso a los medios, persiguiendo a nuestra gente, deteniendo a quienes nos alquilan el sonido, los vehículos, los hoteles, incluso a donde vamos a almorzar», denunció.

Para finalizar, comentó que ya saben cómo actúa el chavismo, el cual ha participado en 15 negociaciones en los últimos años.

«En todas aplican ofrecer y violar lo ofrecido. Nadie sabe cuantas personas están involucrando en estas farsas conspirativas que arma el régimen todo el tiempo porque no tenemos acceso a los expedientes. Mientras estamos hablando hay cuatro miembros de la organización que están desaparecidos, más Víctor Venegas en Barinas, un dirigente sindical de los docentes», concluyó.