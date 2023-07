Chavismo furioso con Parlamento Europeo ahora dice que no quieren sus observadores para presidenciales

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020, rechazó este jueves, 13 de julio, la presencia de una misión de observación de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de 2024.

Rodríguez habló tras la decisión del Parlamento Europeo de condenar la inhabilitación de candidatos opositores. Los eurodiputados dijeron que era una medida “arbitraria e inconstitucional”, pero el dirigente chavista arremetió contra el bloqueo continental.

“Vayan a lavarse ese paltó ese Parlamento Europeo. Aquí no vuelve ninguna misión de observación europea. No vuelven, por geseros, colonialistas y representantes de esa vetusta de Europa imperial, asesina y esclavista. Aquí no vuelven”, dijo Rodríguez en la sesión ordinaria de este jueves.

Además, Rodríguez envió un mensaje a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. “Aquí no van a venir ninguna representación de Europa mientras nosotros seamos la representación del Estado venezolano”, acotó.

“VIOLARON EL ACUERDO”

El exvicepresidente venezolano afirmó que la Unión Europea “violó el acuerdo que firmaron”. En tal sentido, afirmó que mientras el chavismo esté en el poder, el bloque continental no podrá observar las elecciones venezolanas.

“Nosotros somos aguerridos. Somos rebeldes, pero nosotros somos decentes a diferencia de ellos. Los decentes no esclavizamos humanos, los decentes no asesinamos a los habitantes originarios de una tierra”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CON 495 VOTOS A FAVOR, PARLAMENTO EUROPEO CONDENA LA INHABILITACIÓN DE OPOSITORES Y ENVÍA MENSAJE A MADURO

Según Rodríguez, la Unión Europea ha enviado emisarios “pidiendo ser invitados como observadores en las elecciones presidenciales de 2024”. “Formalmente, les decimos que tenemos tiempo para considerar su solicitud”, agregó.

Una misión de la Unión Europea fue observadora de las elecciones regionales de 2021 y alertó de deficiencias estructurales en el sistema electoral venezolanas. Ahora no podrán estar presentes en las presidenciales del próximo año.