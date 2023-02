CNE y la oposición acuerdan una «comisión técnica conjunta» para sentar base para las primarias

La oposición venezolana y el CNE acordaron este viernes instalar una «comisión técnica conjunta» con el objetivo de sentar bases para las primarias presidenciales. El ente electoral aceptó la propuesta tras una solicitud de la Comisión Nacional de Primaria.

«En este espacio se evaluarán los aspectos concernientes a los requerimientos, comunicados en el mes de diciembre», subrayaron en una misiva. Asimismo, añadieron que en ese espacio tratarán la posibilidad de usar en las primarias los centros de votación.

También se discutirá la «organización de jornadas especiales de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos del Registro Electoral».

«Seguimos comprometidos con el mandato de producir, en consulta permanente con factores políticos y sociales, atendiendo sus planteamientos, un evento electoral ciudadano, seguro y transparente para el futuro democrático de Venezuela», concluyó la Comisión.

FINANCIAMIENTO DE LAS PRIMARIAS

El pasado 19 de enero, la oposición venezolana confirmó que espera financiar las primarias presidenciales con los aportes de los ciudadanos. Por tanto, subrayó que no usarán los recursos congelados en el exterior.

La Plataforma Unitaria aclaró que no “ha solicitado ni recibido activos o fondos (de Venezuela) en el exterior”. “Se basará, en gran medida, en la contribución de ciudadanos que se encuentran en Venezuela y en el exterior”, explicó.

La Comisión Nacional de la Primaria brindó los avances sobre el proceso. En ese sentido, apuntó que buscan “la definición e implementación de diferentes mecanismos de financiamiento para garantizar la realización”.

No obstante, el organismo no brindó detalles sobre cómo los venezolanos podrán aportar económicamente para hacer las primarias. Asimismo, no explicó cuál es el presupuesto que manejan para el proceso.

La oposición indicó a finales de 2022 que junio era un mes tentativo para hacer el proceso. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida.