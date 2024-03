Diosdado Cabello reconoce crisis de servicios en Zulia, dice que la «derecha» no atiende los CDI

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reconoció este lunes 11 de marzo la crisis o colapso en los servicios que atraviesa el estado Zulia.

«Uno de los temas fundamentales es el de los servicios públicos. Nosotros no cerramos los ojos. Hemos hecho diversas mediciones. Y sale la electricidad, claro que sí, cómo decimos que no. El tema del agua, sí, claro, cómo decimos que no», reconoció.

Sin embargo, durante la reunión política organizativa del PSUV, el catalogado como el «jefe supremo» del Zulia aseveró que la «derecha» no atiende los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

«El tema de la salud, sí. Pero se está atendiendo 64 CDI. Se están reparando para la atención médica de calidad a las personas en sus barrios, en su comunidad», señaló.

«¿Por qué la derecha no se ocupa de meterle la mano a un CDI? ¿Saben por qué? Porque esa fue una política de la revolución bolivariana. A ellos no les importa y no los ves metiéndole ni centavo en medicina a un CDI», remarcó. «Ellos no quieren que lo que hizo la revolución quede fijado en el pueblo», insistió.

APOYO A MADURO

Asimismo, recalcó que el PSUV apoyará una vez más la candidatura presidencial de Nicolás Maduro con miras a los comicios ya pautados para el 28 de julio.

«En estas 317 mil 187 participaron activamente 4.240.032 militantes. Que de manera unitaria por consenso, le envían un mensaje a la Dirección Nacional que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024, se llama Nicolás Maduro Moros», expresó Cabello.

«JEFE SUPREMO»

Nicolás Maduro nombró, el miércoles 6 de marzo, a Diosdado Cabello, como «jefe supremo» del estado Zulia para «unir» las corrientes patrióticas.

Así lo expresó a través de su cuenta en Twitter (X), medio a través del cual prometió una vez más recuperar el lago de Maracaibo.

«¡Hermanas y Hermanos del Zulia! Estamos avanzando en el Sistema del 1X10 del Buen Gobierno, las Grandes Misiones de nueva generación, la recuperación del lago de Maracaibo y otras más obras para nuestro pueblo. He designado a Diosdado Cabello para reunificar, reconvocar y reencontrar a todas las corrientes patrióticas. ¡Vamos a unir al Zulia pues!», escribió en dicha plataforma.