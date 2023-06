Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó este lunes que las primarias opositoras serán un “desastre” y que las manifestaciones durante las inscripciones de los candidatos “fueron escuálidas”.

Cabello se pronunció en la rueda de prensa de la directiva del PSUV. Al igual que otras ocasiones, el diputado chavista arremetió en contra de las primarias y los candidatos opositores que se postularon.

“Ellos (los dirigentes opositores) creen que el mundo es lo que se mueve alrededor de ellos, los ombliguitos, un mundo muy reducido, tan reducido es que vimos las manifestaciones por las inscripciones donde las estaban haciendo y fueron muy escuálidas todas”, dijo Cabello.

Para Cabello, solo se inscribió un “grupito” de candidatos opositores y que no tuvieron apoyo. “Muy deficiente la movilización, quedaron muy mal y no les llovió, no tienen esa excusa de la lluvia”, añadió.

#Venezuela | Diosdado Cabello vs. Primarias, dice que las manifestaciones por las inscripciones "fueron escuálidas" .- https://t.co/iYpXVM8BBR pic.twitter.com/Q4AleeMRt8 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 27, 2023

“NO VAN A SALIR ILESOS”

El exvicepresidente sostuvo que las primarias pautadas para el 22 de octubre son la “crónica del desastre anunciado”. “No van a salir ilesos, van a salir peor de lo que llegaron a esas primarias”, añadió Cabello.

Por otra parte, Cabello criticó que las primarias sean autogestionadas, sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE). “¿Quién va a estar reconociendo resultados si se va a hacer con cajitas?”, añadió.

“Eso es mentira que van a contar cada papeleta. Lo que sí te puedo asegurar es que al finalizar el proceso le van a meter candela a lo que quede”, agregó Cabello.

A pesar de las críticas de Cabello, la oposición mantiene la convocatoria de las primarias para el 22 de octubre. Este lunes confirmó los nombres de los 14 candidatos y los postulados avanzan en sus campañas.