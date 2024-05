El caso Rebeca: Las denuncias por acoso que se hicieron virales en redes sociales

Varias mujeres acudieron a redes sociales para denunciar un caso de acoso sexual que lleva varios años por parte de otra mujer.

La comunicadora social Anny De Trindade publicó en su cuenta de Twitter (X) que ha sufrido esta situación durante los últimos años.

«Estoy harta del acoso sexual de Rebeca García y estoy harta que la ley la proteja solo por ser mujer. Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida en acosar mujeres inocentes», publicó.

El acoso en su caso inició desde el año 2020 y desde entonces no han parado los mensajes en sus cuentas personales.

«Está mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram, insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejo un grafiti en Bello Monte», comentó.

A través de la publicación compartió algunos de los mensajes que ha recibido, tanto de acoso sexual como de amenazas.

«Si posee una condición psicológica, que desconozco con exactitud cuál es… su familia debería encargarse de ella. Cosa que no han hecho», concluyó.

Y para los que piensan que es una persona inocente, así luce: La primera se la tomó una amiga a la que ella también acosa desde el interior de su carro y la segunda se la mando ella por correo pic.twitter.com/JnJnF5Qixn — Anny De Trindade (@ADeTrindade) May 6, 2024

SIETE AÑOS DE PESADILLA

Sin embargo, uno de los casos que más ha llamado la atención se trata el de Coco Aguirre, una de las principales víctimas de Rebeca. En X sostuvo que a pesar de sus denuncias ningún ente de seguridad ha podido detener la persecución en su contra. Señaló que Rebeca García la ha acosado durante los últimos siete años. «Ha llegado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro».

«Yo JAMÁS he tenido una relación ni amistosa y mucho menos amorosa con Rebeca García. Rebeca es 5 años mayor que yo y estudiamos en el mismo colegio y jamás en lo poco que pudimos coincidir hablé con ella», aclaró.

«El acoso de Rebeca hacia mi inició a la par con una amiga, quien tuvo que irse del país por la situación. Empezó averiguando donde vivíamos, nuestros números de teléfono, nuestros correos», señaló.

Aguirre señala que desde ese momento el nivel de acoso empezó a escalar.

«Venía esporádicamente a gritar frente a mi edificio, me mandaba mensajes de texto y correos (nada parecía ser muy peligroso). En el 2020, año de la pandemia, el acosó de Rebeca incrementó. Vino casi diariamente a mi edificio, llenó de grafitis toda mi calle con mi nombre, mi apellido, mi usuario. Mandaba motorizados a entregarme cosas. Cientos de mensajes diarios. Se creó cuentas con mi nombre», señaló.

Cuando denunciaron ante la Policía del Hatillo, los funcionarios lo único que hacían era pedirle a la acosadora que se retirara. La víctima aseguró que le dijeron que no podían detenerla por sus «obvio deterioro mental».

«Para este entonces sus familiares me pedían decirle «que yo tenía novio» y que así me dejaría en paz, que ella «jamás me haría daño». Ellos mismos nos confirmaron que Rebeca tiene «Trastorno Limite de Personalidad» y por mensajes de ella supimos que adicionalmente consume drogas», comentó.

No obstante, la situación no hizo más que empeorar. «Todo tomó otro rumbo cuando Rebeca entró a mi edificio y esperó a que yo entrara con mi carro, salió corriendo hacia mi puerta y la intentó forzar, al no poder entrar se montó en el capó de mi carro, saltó en el techo, gritó».

CICPC TAMPOCO HA ACTUADO

Armada de valor, Aguirre y sus vecinos acudieron hasta el Cicpc. No obstante, los funcionarios de esta institución dijeron que ella no había cometido aún ningún crimen, por lo cual no nos podían ayudar de manera legal

«En el Cúsica Fest intento abrazarme, salió corriendo hacia donde yo estaba y pude soltarme de sus brazos. Estuvo todo el festival buscando acercarse, tuve que permanecer siempre pegada a mis amigos», señaló.

La víctima comentó que el acoso no ha parado en ningún momento. «Rebeca ha seguido viniendo incesantemente a mi edificio, ha ido hasta mi trabajo, me manda diariamente 20, 30, 40 correos. Correos obscenos, correos violentos»

Videos de Rebeca cuando entró en mi edificio y se montó en el capó y techo de mi carro: pic.twitter.com/vczC7Me3bc — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

«Hace un mes entró nuevamente a mi edificio y me envió por correo esto: The killer is inside the house», mostró.

La víctima, espera que con su denuncia las autoridades puedan poner fin a esta pesadilla de siete años.

«Rebeca ha estado internada, pero al salir del psiquiátrico, vuelve. Es un problema que no tiene fin y se ha sentido sin solución. Son 7 años de miedo a salir sola, de tener que esconderme, de tener que explicar por qué mi nombre está escrito por toda mi calle, de tener miedo», concluyó.

SU HERMANO TAMBIÉN SERÍA UN ACOSADOR

Motivada por todas estas denuncias, la usuaria Eugenia Siso reveló que el hermano de Rebeca también estaría implicado en casos de corrupción.

«Su hermano Francisco García también es un acosador. hace pocas semanas hubo un problema en el Club La Lagunita porque estaba fotografiando niños en el baño y subiéndolos a una de sus miles de cuentas de Instagram», evidenció.

Ante esta situación solicitaron a la directiva del club que restringieran su acceso.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado con respecto a este caso.