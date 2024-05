Caso Rebeca: El día que la influencer Dani Barranco denunció acoso de la mujer que se hizo viral

Durante las últimas horas se hizo viral en las redes sociales una denuncia de acoso que involucra a una mujer de nombre Rebeca García.

Todo se inició por la publicación de la comunicadora social Anny De Trindade quien a través de un hilo contó su experiencia.

Relató que desde 2020 la mujer identificada como Rebeca García sería su presunta acosadora: «Está mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram», relató en su cuenta de Twitter (X).

El caso ha escalado debido a que no sería la única víctima, incluso resurgió la denuncia que hace cuatro años hiciera la influencer Dani Barranco sobre el mismo caso.

En una entrevista para Caraota Digital con Luis Olavarrieta, contó su experiencia con Rebeca García:

«Ha ido a mi casa, me ha lanzado piedras a las ventanas. Notas de voz amenazantes, como dije no soy la única. Hay otra muchacha que lleva mucho más tiempo acosándola. Se fue del país, acaba de regresar y continua con el acoso», relató en ese momento.

Agregó: «Hemos intentado hacer todo, ella admitió todas las cosas que ha hecho. El día que le llego la citación de mi parte se acercó a mi casa a las 4 de la mañana.

Para ese momento, Barranco aclaró que hizo público para que las jóvenes estuvieran pendiente de la situación por lo delicado, además de explicar que no se tenían claras las intenciones de Rebeca García.

«Tengo miedo, como yo las demás también», dijo la influencer quien denunció amenazas de muerte.

REBECA: EL CASO VIRAL

Luego de que se hiciera viral la denuncia de otras mujeres en mayo de 2024, Dani Barranco se pronunció en redes sociales precisamente sobre todo lo que vivió en el pasado.

«Conozco a muchas de las mujeres que Rebeca ha acosado a lo largo de estos años. Gracias a Dios que no vivo una experiencia incómoda con lo que se refiera a ella, porque hice mi denuncia pública. Haré eco de la situación, porque así como en su momento me senté con Luis Olavarrieta y expresé mis preocupaciones, no solo hablé por mí, sino por todas las mujeres que puedan tener contacto con ella. Estar consciente de qué pasa en la vida real», comentó.

Recordó que antes de su entrevista con Caraota Digital, había agotado todos los recursos legales sobre el caso de Rebeca García:

«Les juro que había agotado todos los recursos y estaba desesperada de lo que le hace mentalmente eso a una persona. No lo viví al grado de lo que han vivido otras mujeres. Pero ellas sin duda se lo vivieron mil veces peor que yo. Mucha gente se lo tomó como chiste y dijeron que era marketing», aseguró.

«Tiene años aterrorizando mujeres. Nadie hace nada al respecto, gracias Anny por hacer el hilo de Twitter. Intenté con mi denuncia pública hacer que esta situación no le pasara a ninguna otra mujer.

HILO SOBRE UNA DENUNCIA

Hace pocas horas la comunicado social Anny de Trindade relató su experiencia a través de un hilo que rápidamente se viralizó en las redes.

Relató todo lo que fue el acoso -que dijo- vivió por mucho tiempo de parte de Rebeca García, tiempo que data desde el 2020.

Desde el 2020 aproximadamente, está mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram, insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejo un graffiti de bello monte. — Anny De Trindade (@ADeTrindade) May 6, 2024

Durante el relato dejó saber que no sería la única víctima, pues otras jóvenes habrían vivido el mismo patrón de acoso que narró en sus publicaciones.

Y para los que piensan que es una persona inocente, así luce: La primera se la tomó una amiga a la que ella también acosa desde el interior de su carro y la segunda se la mando ella por correo pic.twitter.com/JnJnF5Qixn — Anny De Trindade (@ADeTrindade) May 6, 2024

Agregó: «Y si posee una condición psicológica, que desconozco con exactitud cuál es… su familia debería encargarse de ella. Cosa que no han hecho».

A raíz de este testimonio surgieron más denuncias como fue el caso de una usuaria identificada como @cocoaguirre quien relató su experiencia en otro hilo.

Vuelvo nuevamente, ahora sin el candado en esta red social (que tengo años puesto por miedo y protección a mi misma). Para denunciar a Rebeca García. Quien me ha acosado por más de 7 años, acoso que ha llagado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

Su historia también se remonta al 2020, también denunció que la mujer llegó hasta su casa e incluso hizo grafittis con su nombre en plena calle.

En el 2020, año de la pandemia, el acosó de Rebeca incrementó. Vino casi diariamente a mi edificio, llenó de graffitis toda mi calle con mi nombre, mi apellido, mi usuario. Mandaba motorizados a entregarme cosas. Cientos de mensajes diarios. Se creó cuentas con mi nombre pic.twitter.com/zDJr0abaZk — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

«Rebeca ha estado internada, pero al salir del psiquiátrico, vuelve. Es un problema que no tiene fin y se ha sentido sin solución. Son 7 años de miedo a salir sola, de tener que esconderme, de tener que explicar por qué mi nombre está escrito por toda mi calle, de tener miedo», fue parte de lo que relató.