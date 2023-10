El video viral de una denuncia en Puerto Cabello, dicen que restaurantes cobran por estar en las playas

Un joven llamado César denunció que el dueño de un restaurante en Puerto Cabello lo corrió de una playa porque no quería consumir ningún producto.

«Me senté en la playa, me dijeron que no me podía sentar ahí porque no había alquilado toldos ni nada. Chévere, no hay problema, yo me iba a sentar en la arena, llevé mi cava, mi curda, relajado. Me cambio de sitio y me dicen ‘tampoco te puedes sentar aquí'», denunció sobre el hecho ocurrido en Playa Sonrisa.

«El restaurante se llama ‘Los Buques’ y los restaurantes que están a sus alrededores. La gente de esos lugares no sean brutos, están corriendo a los turistas. Entonces la mayoría de las personas que no tienen, que se van con su pan, jamón y queso, que ese fue mi caso. Hoy me lleve mi pan con jamón porque me dio la gana, no quería comer pescado. Entonces por no tener para pagarles no se pueden sentar en los alrededores, no se puede poner la cava en la playa», añadió.

El denunciante señaló que los restaurantes son dueños de su techo, las mesas y en todo caso de los toldos. No obstante, reiteró su derecho de sentarse en la arena para disfrutar de la playa.

¡Ver hasta el final! Denuncian que dueños de restaurantes en Puerto Cabello no permiten la permanencia en la playa si no consumen en sus locales. La respuesta del dueño de uno da mucho de que hablar.

Se recuerda que las playas son de dominio público art. 50 libre tránsito pic.twitter.com/synDLqe4ri — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) October 4, 2023

HABLÓ EL DUEÑO DEL RESTAURANTE SOBRE LA PLAYA

Ante esta denuncia, el dueño del restaurante afirmó que así solo vaya a sentarse en la arena, debe de pagar porque los restaurantes están invirtiendo en recuperar las playas.

«Si usted quiere estar donde están los restaurantes tienes que pagar por los servicios. Te estamos poniendo DJ, te estamos poniendo baños con aire acondicionado. Son restaurantes que están invirtiendo y rescatando esta playa«, dijo.

Asimismo, recalcó que el turista venezolano no puede disfrutar de las costas del país con los bolsillos vacíos.

«Como se nota que tú ni siquiera has salido de Venezuela. ¿O qué te crees tú que vas a Playa del Carmen en México y vas a estar gratis? Hermano, tienes que fumigar esa manera que tienes de pensar. Si quieres apoyar al turismo, tienes que venir a consumir. Aquí hay presupuesto para todos los bolsillos. El país progresa gracias al apoyo de nosotros, no viniendo con los bolsillos limpios», concluyó.

¿QUÉ DICEN LOS CIUDADANOS Y LA LEY?

El artículo 50 de la Constitución de Venezuela dice: Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional.

En este sentido, otra usuaria señaló que a pesar de que él ponga muchos servicios a disposición, el turista no está obligado a pagar ninguno si no los quiere usar. «El dueño habla de servicios que ofrecen, pero ¿Si yo no quiero ningún servicio tuyo? Yo voy para mi playa pago el toldo si quiero o no. No tengo por qué pagarte tu alquiler por tu capricho».

«¿Y por qué tengo que pagar por un toldo que no voy a usar porque yo me llevo mi sombrilla, cava, silla y comida?», se preguntó otra usuaria.

Asimismo, no hay que olvidar el artículo 9 del Decreto con fuerza de ley de Zonas Costeras.

«Son del dominio público de la República, sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos por los particulares, todo el espacio acuático adyacente a las zonas costeras y la franja terrestre comprendida desde la línea de más alta marea hasta una distancia no menor de ochenta metros (80m), medidos perpendicularmente desde la proyección vertical de esa línea, hacia tierra, en el caso de las costas marinas. En los lagos y ríos, la franja terrestre sobre la cual se ejerce el dominio público, la determinará la ley y la desarrollará el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras y en ningún caso será menor de ochenta metros (80m)», reza la medida.