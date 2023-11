«Esa opción no existe», María Corina Machado descarta apartarse y dar paso a otro candidato por su inhabilitación

La candidata presidencial por la mayoría opositora, María Corina Machado, descartó totalmente la posibilidad que se aparte para dar paso a otro candidato debido a su inhabilitación, ya que asegura que esa opción «no existe».

«Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libre. Eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados, donde se recoge que el candidato ganador de las primarias puede inscribirse en las elecciones», comentó.

A juicio de la líder opositora, un «plan b» no está entre sus planes ya que sería desconocer el resultado de la primaria.

«Tenemos que concentrarnos en respetar el mandato. Un plan b es desconocer el 22 de octubre. Lo que hay que hacer es que Maduro entienda que por su propio interés tiene que cumplir con la palabra empeñada en Barbados», indicó.

Machado señala que defender el mandato del 22 de octubre no significa salir de un proceso electoral, sino todo lo contrario. «El mandato es construir la fuerza y diseñar la estrategia para tener unas elecciones competitivas. Que los venezolanos puedan elegir a la persona que votaron en las primarias», expresó en una entrevista a El País.

La exdiputada considera que se han ido creando condiciones para que la situación de su inhabilitación se revierta. «Es un elemento de orden político que al final va a depender del equilibrio de las fuerzas políticas», evaluó.

SOBRE NEGOCIAR LA TRANCISIÓN

María Corina Machado también hizo un balance sobre negociar con el chavismo la transición democrática. Destaca que ello ya está en marcha.

«Eso ya está en marcha, pero hay otros muchos aspectos que deben ser objeto de una negociación y que no están incluidos en el acuerdo. Parte del problema que tenemos en la oposición es una crisis de representatividad desde hace muchos años, y la primaria lo resolvió. Tenemos una fuerza mucho mayor de cara a un proceso de negociación a partir de ahora», apuntó.

Por último, dijo que de derrotar a Nicolás Maduro en unas elecciones, proyecta un «futuro luminoso» para Venezuela.

«Aquellos que han sido parte del sistema y no hayan cometido delitos mayores pueden tener la tranquilidad de que enfrentarán un sistema de justicia justo, no como el que nos negaron a nosotros. Con otros actores habrá que ver cuáles son los términos para cada uno de ellos. Lo que puedo garantizar es que esto no es un proceso que busque venganza o retaliación, eso sería repetir las prácticas del chavismo. Buscamos justicia para nuestro país», añadió.