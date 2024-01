﻿ Gian Carlo Di Martino dice que Manuel Rosales será el candidato de la oposición en las presidenciales

Gian Carlo Di Martino, exalcalde de Maracaibo y actual Cónsul de Venezuela en Milán, señaló que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, será el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales.

«Nosotros sabemos que el contrincante será Manuel Rosales, María Corina Machado no va para las elecciones porque está inhabilitada», indicó.

Durante una entrevista ofrecida a Rafael Galicia, el dirigente del chavismo envió un mensaje a la líder de Vente Venezuela. «Con toda la certeza del mundo no te vistas que no vas», dijo.

«María Corina está inhabilitada y no hay posibilidad de que su inhabilitación pueda quitársela», expresó.

En ese sentido, consideró que Rosales es «el único personaje de la oposición que podría ser candidato presidencial. Ya lo hizo una vez y frente a Hugo Chávez no quedó mal parado, sacó unos votos importantes y en el Zulia hizo un buen papel».

