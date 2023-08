Habló María Corina, esto fue lo que dijo sobre la alianza entre Rosales y Capriles en las primarias

María Corina Machado, candidata a las primarias por Vente Venezuela, habló sobre la alianza entre Manuel Rosales, gobernador del Zulia, y el líder de Primero Justicia, Henrique Capriles, para las primarias.

Machado afirmó que “no es una amenaza” el respaldo de Rosales a la candidatura de Capriles. “La alianza es perfectamente válida. Tienen todo el derecho”, afirmó la dirigente, quien dijo que esto es parte de la democracia.

“Es parte de la dinámica política que se está dando en la primaria. Eso es maravilloso. La gente puede escoger libremente. La oferta es amplia y hay elementos claramente diferentes entre las propuestas de los distintos candidatos”, acotó.

Machado afirmó que las alianzas son algo “importante a partir de las primarias”. “Es algo que ya está pasando; estamos convergiendo o confluyendo, gente que estábamos en posiciones distintas”, agregó.

La dirigente tampoco descartó una alianza con Rosales, Capriles u otros líderes opositores. “Yo con los brazos abiertos a personas de cualquier posición política, siempre y cuando sea gente buena. Venezolanos de bien”, acotó.

“HASTA EL FINAL”

Machado ratificó que su estrategia de cara a las presidenciales pasa por presionar “hasta el final”, a pesar de su inhabilitación. “Sí, me voy a inscribir”, sentenció, a la vez que llamó a “no escoger a la persona que Maduro quiere enfrentar”.

La precandidata sostuvo que los venezolanos no quieren un candidato “potable” y que le “guste” a Maduro. En tal sentido, aseguró que la ciudadanía y la comunidad internacional deben presionar al chavismo para levantar las inhabilitaciones.

“Hay que poner los pies en la tierra y entender que la inhabilitación será uno de los obstáculos que enfrentaremos, y derribaremos, a punta de fuerza cívica, organización ciudadana y articulación de actores fuera y dentro del país”, dijo durante entrevista a El Pitazo.

Para Machado, hay que poner “al régimen en una posición en la que no le quede otra que aceptar los términos de una negociación que lleve a una elección competitiva”. “Con inhabilitados, no hay elección que valga”, sentenció.

“Es un proceso lleno de obstáculos. La inhabilitación es una de cientos y cientos de obstáculos que tendremos que enfrentar. Nadie sabe nada y esto es un camino arduo a partir del 23 de octubre (día después de las primarias)”, acotó.

HABLÓ DE LEDEZMA

A mediados de agosto, Antonio Ledezma dijo que el chavismo solo permitirá la inhabilitación de Machado con “desobediencia civil” y que han tenido contactos con militares. Esto provocó una investigación del Ministerio Público y una orden de captura en su contra.

“Creo que Ledezma no necesita a nadie que lo interprete. Lo que dijo fue claro y lo sacaron fuera de contexto. Esto está clarísimo. Estos tipos (del gobierno de Maduro) están desesperados por sacarnos de foco y por desviar la atención”, analizó Machado al respecto.

“Que me digan lo que quieran. Hablo con venezolanos, con chavistas y con militares cada vez que me paran en una alcabala”, dijo. “Y ojalá me sigan parando, porque es la oportunidad de enviarle un mensaje a la familia militar”, añadió.

“Es divertido (cuando me paran) porque me bajo del carro y algunos dice ‘ay, no’, pero otros me lloran. Policías que me dicen que se les fue (del país) el hijo, están solos, ganan sueldos de hambre”, afirmó.

María Corina Machado lidera las encuestas para las primarias del 22 de octubre. A pesar de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, todo parece indicar que es la favorita para ganar la candidatura opositora para las presidenciales de 2024.