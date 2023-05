¿Intentaron secuestrar a un militar en la carretera Panamericana? Esto es lo que se sabe

Una situación irregular se registró la tarde de este jueves, 18 de mayo, en la carretera Panamericana. Un conductor que manejaba una camioneta blanca tipo VAN colisionó contra la isla y gritaba que estaba siendo secuestrado.

De acuerdo a la información publicada por el periodista Robert Lobo, el hombre identificado como José Uzcátegui alegó que era capitán de la Guardia Nacional Bolivariana y que tenía 50.000 dólares.

«La víctima se metió debajo de su carro y no quería salir hasta que llegaran militares, pues no confiaba en los policías. Varias personas que vieron lo que ocurría intercedieron por él», indicó el comunicador en su cuenta en Twitter.

tomaron el lugar. El hombre sería militar pues gritaba q era capitán del Ejército. La víctima se metió debajo de su carro y no quería salir hasta q llegaran militares pues no confiaba en los policías. Varias personas q vieron lo que ocurría, intercedieron por él — Robert Lobo (@RobertLobo_) May 18, 2023

A través de un video publicado en redes sociales, se observa al supuesto militar debajo del vehículo pidiendo ayuda en la Panamericana, mientras un grupo de personas se encuentran en el lugar.

«Señores por favor no me dejen solo, me tienen secuestrado. Yo soy capitán de la Guardia», dijo.

Este jueves #18May se registró una situación irregular en el KM 0 de la carretera Panamericana. Según informó el periodista @RobertLobo_, se trataba de un supuesto funcionario militar que "gritaba que estaba siendo secuestrado y que tenía $50 mil" | Video: RRSS pic.twitter.com/EPjEUbO7ba — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 19, 2023

De igual forma, Robert Lobo acotó que varios funcionarios sin identificación llegaron a la carretera Panamericana y querían llevarse al hombre.

Además, denunció que «estos policías de la antigua FAES se querían llevar a algunos testigos que estaban grabando e intercedieron por la víctima para que no se lo llevaran del sitio».

Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho que ocurrió aproximadamente a la 1:00 p.m. en la Panamericana. Tampoco se conoce detalles sobre qué ocurrió con el hombre luego de la denuncia realizada.