﻿ Investigarán accidente que sufrió Neutro Shorty, el conductor del camión se dio a la fuga

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación por el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el cantante Neutro Shorty.

«El Ministerio Público en el estado Miranda designó a Fiscalía 8va de Higuerote para investigar y determinar las responsabilidades que haya a lugar en los hechos ocurridos en la población de El Clavo donde el artista de música urbana conocido como Neutro Shorty sufriera un grave accidente», señaló en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter (X).

Saab reveló que el accidente ocurrió a causa de la impericia del conductor de un camión. Asimismo, acotó que luego del choque este sujeto se dio a la fuga.

El rapero subió un video a las redes sociales mostrando como quedó el vehículo a un lado de la vía, luego de ser sacado de la misma por un camión.

«Dimos varias vueltas en el aire y quedamos volteados», indicó.

#AHORA el @MinPublicoVEN Miranda #designó a Fiscalía 8va de Higuerote para #investigar y determinar las responsabilidades que haya a lugar en los hechos ocurridos en la población de El Clavo donde el artista de #música urbana conocido como #Neutroshorty @Neutropimp sufriera… pic.twitter.com/fBzAHIhxNn — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 3, 2024

Por otro lado, destacó la colaboración que recibieron por habitantes de la zona, quienes ayudaron a voltear el vehículo. Asimismo, dijo que le hicieron compañía hasta que llegaron las autoridades.

«Gracias Dios estoy vivo me diste otra oportunidad, me diste la oportunidad de nacer de nuevo Dios», añadió.

«Todo lo que puede pasar mi gente por los conductores. Simplemente el tipo no me quiso dejar pasar, me tiró el camión y me sacó de la carretera«, denunció Neutro.