Investigarán caso del video viral del muchacho que fue atacado con bombas de agua en Caracas

Un video de un grupo de niños y adolescentes acosando a otro en carnaval ha causado indignación en redes sociales. Los hechos ocurrieron este domingo en La Pastora, Caracas.

En el clip aparece un menor intentando cubrir su rostro de los bombazos de agua, mientras que decenas de jóvenes lo atacan. Al estar rodeado no tiene otra opción que intentar proteger su cara lo mejor que puede hasta que sus atacantes se cansen.

Estos hechos ocurrieron en la pastora en el marco de la celebración por carnaval. El periodista Robert Lobo grabó el video desde su residencia a muy poca distancia de donde ocurrió el abuso.

«Desadaptados. Un montón de carajitos que no respetan bienes ajenos ni a nadie. Basta con que alguien les diga algo para que salgan los papás ofendidos por sus muchachos. Por eso no me agrada el carnaval. Demasiado vandalismo», comentó en una publicación divulgada en su cuenta de Twitter (X).

Este lunes funcionarios del Cicpc se acercaron hasta el lugar de los acontecimientos para iniciar una investigación.

«Hace pocos minutos una comisión del CICPC se acercó hasta mi residencia, en virtud del vídeo que publiqué ayer dónde un jovencito era arremetido a bombazos de agua. Se encuentran investigando al respecto», detalló Lobo.

Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial sobre este caso. Se desconoce si han ocurrido arrestos o sanciones.