﻿ La advertencia de Diosdado Cabello: "Si EEUU intenta algo contra Venezuela, vamos contra sus lacayos aquí"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que al chavismo no le asustan las advertencias del gobierno de Estados Unidos sobre el regreso de las sanciones.

«A nosotros no nos van a asustar, lo garantizo, no nos van a asustar. Los gringos nos dieron un plazo hasta el 18 de abril, pero yo creo que el plazo se lo están dando a sus secuaces aquí. Se lo voy a repetir una y mil veces, si Estados Unidos o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela, nosotros vamos contra sus lacayos aquí. No me importa lo que digan porque ellos son unos traidores a la patria», comentó.

🔴 Diosdado Cabello aseguró que si EEUU o cualquier país del mundo intenta algo en contra de Venezuela, vamos en contra de sus “lacayos” aquí. 🗣️ A estas alturas no nos importa lo que digan, ellos son traidores a su propia patria. 📌 VTV. pic.twitter.com/GxEBemVWSv — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 1, 2024

En ese sentido, el dirigente chavista envió un mensaje a los dirigentes opositores y a Francisco Palmieri, jefe de misión de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela.

«Anden a comerse un cerro de dulce si quieren, Palmieri y su combo. No nos importa lo que digan, ridículos. No nos asustan. Y como le dijo Jorge Rodríguez, no nos pongan plazo, háganlo de una vez yankees de mierd..», aseveró.

Además, acotó que si Estados Unidos vuelve a colocar sanciones sobre Venezuela es por culpa de María Corina Machado.

🔴 Diosdado Cabello al embajador Francisco Palmieri: no nos pongan plazos, háganlo de una vez, yanquis de mierda. 🗣️ No nos importa lo que digan, ridículo, no nos asustan. 📌 El Mazo. pic.twitter.com/709AjieBpI — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 1, 2024

DIOSDADO CABELLO Y MARÍA CORINA MACHADO

Por otra parte, Diosdado Cabello expresó que no hay «ninguna posibilidad» de que María Corina Machado sea candidata presidencial en las elecciones previstas para este 2024.

«Esto no es un tema de miedo, esa señora cometió delitos gravísimos contra el país. No le tememos a nada ni a nadie», dijo en su programa Con el Mazo Dando que transmite VTV.

Es por esto que el parlamentario acotó que entre los sustitutos de la líder de Venezuela estarían «Gerardo Blyde, Manuel Rosales. Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa y una persona de confianza de María Corina».