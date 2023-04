Saab ofreció balance de la trama de corrupción roja, 67 nuevas órdenes de aprehensión y 142 allanamientos

El fiscal Tarek William Saab ofreció un nuevo balance sobre la trama de corrupción roja en Pdvsa. Indicó que en las últimas 72 horas solicitaron 67 órdenes de captura y 142 allanamientos en todo el territorio nacional.

En su cuenta de Twitter, el funcionario agregó la noche del sábado que con ello buscan sancionar a lo que denominó la «mafia Pdvsa-Cripto». Sin embargo, el fiscal no dio nombres ni más detalles al respecto.

De acuerdo a la última actualización de cifras de detenidos, van 51 personas arrestadas por corrupción, 34 de ellas vinculadas al desfalco de la nación a través de la industria petrolera.

«Estamos dando una dura e histórica batalla contra este flagelo. A la fecha se suman 51 personas, entre hombres y mujeres, privados de libertad por diversas tramas de corrupción. Estos han confesado y nos han llevado a otras tramas a través de las entrevistas e investigaciones», expresó Saab en rueda de prensa el miércoles 5 de abril.

HERMETISMO EN TORNO A EL AISSAMI

En ese encuentro con los medios, a Saab se le interrogó sobre una posible investigación en contra del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, pero optó por no brindar detalles al respecto.

“En relación con futuras investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adoptar opinión. Como dirían ustedes en el medio periodístico, no voy a autotubearme en eso”, dijo Saab.

El fiscal subrayó que ha comunicado sobre los 51 detenidos relacionados con varias tramas de corrupción. “Por tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular”, agregó.

El Aissami presentó su renuncia el 20 de marzo, tras casi tres años al frente del Ministerio de Petróleo. Según las investigaciones, funcionarios públicos y empresarios malversaron miles de millones de dólares durante su gestión.