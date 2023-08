La discriminación, el futuro de la zona y las canchas de pádel: Habló la abogada envuelta en polémica con alcalde de Baruta

La abogada venezolana, Fabiana Garantón, expresó este miércoles su preocupación por la posible destrucción de un bosque en la urbanización La Alameda en el municipio Baruta del estado Miranda, para la construcción de una cancha de pádel.

«Según la Ley de Bosques, cada 0,5 hectáreas que tenga muchas especies arbóreas, tenga fauna y flora hay que preservarla. Estamos en un momento en el que el mundo está sembrando y nosotros queremos talar los árboles que nos dan el oxígeno», explicó durante una entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

La abogada indicó que es deber ciudadano cuidar estos pulmones vegetales que aún quedan en el corazón de la ciudad.

«Además, está ubicada en una zona geológica de riesgo. Si se hace un movimiento de tierra importante puede venirse la parte de arriba de Colinas de Bello Monte. Yo creo que es la razón principal por la que en los años 70 no se hizo ninguna construcción en esa zona», asentó.

Por otra parte, resaltó la decisión del Ministerio para el Ecosocialismo de paralizar temporalmente la obra. En este sentido, explicó que el organismo realizará un estudio de impacto ambiental con sus propios expertos.

«El derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad», expresó. Al tiempo que comentó que la zona no cuenta con la permisología para desarrollar actividad comercial, y establecer una cancha de pádel en la urbanización sería de uso lucrativo.

Acerca de posibles soluciones, aseveró que lo que quieren es conservar el bosque. «El mundo está ardiendo, las temperaturas en Venezuela han subido, en Las Mercedes subió muchísimo».

«No tenemos educación ambiental, no tenemos conciencia ambiental. ¿En qué momento vamos a tenerla? Ahí pueden hacer un reservorio de la fauna silvestre, una caminería. Hay distintas cosas que se pueden hacer, siempre y cuando se preserve el bosque», expresó.



EL PERCANCE DE LA ABOGADA CON EL ALCALDE

Garantón también se refirió al percance que tuvo con el alcalde de Baruta Darwin González, quién descalificó sus argumentos llamándola «recién graduada».

«Yo creo que se trató de un malentendido. Él en tu programa se disculpó, en el momento por supuesto me sentí aludida. Yo estoy en contra de lo que él dice, los jóvenes somos el futuro del país. Creemos en el deber ser, acabamos de estudiar como deben hacerse las cosas. Nosotros podemos construir el país que los expertos nos entregan en crisis», señaló.

«Eso que pasó ese día con el alcalde es una discriminación e incluso está tipificado como violencia política. Estás desacreditando públicamente a alguien que está ejerciendo su trabajo y deber ciudadano de alzar la voz», prosiguió.

🌳🇻🇪📲 VIRAL | La respuesta del alcalde de Baruta, Darwin González, a una abogada que se oponía junto a los vecinos a la deforestación de áreas verdes para construir unas canchas: "Una abogada recién graduada". Los vecinos pidieron a la autoridad municipal que "respetara para… pic.twitter.com/8oKpgF5byA — Alertas 24 (@Alertas24vzla) August 6, 2023

No obstante, rescata la unidad que han tenido los vecinos para defender sus derechos.

«En temas como estos, se tocan diferentes intereses y la gente se asusta. Uno tiene que tomar postura ante lo que considera una injusticia y tiene que alzar la voz. Y lo que me he dado cuenta de que cuando uno alza la voz la gente se empodera, ayer veía como mis vecinas se empoderaron. Eso es lo bonito, recuperar el poder ciudadano que hemos perdido», manifestó.

«Como vecinos no nos compete más allá de nuestro derecho civil y ciudadano a protestar ante el ente gubernamental. No somos nosotros los que debemos dar las propuestas, si no son ellos los que tienen que solucionar los problemas que tiene la comunidad. No decir: es una injusticia, hay que sufrirla. Pues no, es una injusticia y hay que señalarla y denunciarla», concluyó la abogada.