El dirigente político Antonio Ledezma desmintió las acusaciones realizadas por Diosdado Cabello en su contra sobre su supuesto plan para «asesinar» a Leopoldo López en 2014.

«Algo bueno debemos estar haciendo aquí en el exilio que andan como locos estos voceros de la dictadura. Ahora viene con esta novela de mala factura de que yo iba a matar a Leopoldo López. ¿Cómo es eso que si lo iba a matar me metieron preso junto con él en Ramo Verde? Hasta cuando tanta persecución», señaló.

Asimismo, Ledezma acotó que en menos de mes y medio han montado unas «cuentas celadas» en su contra.

«Me montaron una trampa allá en la Fiscalía de Madrid que se la desmontamos. Después salió Diosdado y dijo que tengo una relación financiera con el señor (Juan Carlos) Escotet, al que no veo hace más de 20 años», indicó.

Ledezma expresó que los dirigentes del chavismo «están desesperados» y consideró que esta historia no es más que un invento para distraer a las personas.

«Nos persiguieron, nos hostigaron en Venezuela, nos metieron presos, yo tuve que hacer hasta huelgas de hambre y me les escapé y ahora estoy aquí dando la cara y voy a seguir luchando porque no me van a detener. Y prepárense, porque esto es hasta el final y ustedes sí entienden el significado de hasta el final», concluyó.

#Venezuela | Ledezma responde a Diosdado Cabello: «Es una novela de mala factura eso de que quería matar a Leopoldo López» 📹 Video: Antonio Ledezma pic.twitter.com/250AlIVPEl — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 18, 2023

LO QUE HABÍA DICHO DIOSDADO CABELLO

En su programa televisivo, Diosdado Cabello afirmó que fue a la casa del propio Leopoldo López para advertirle que había un plan para asesinarlo. Según Diosdado, toda la familia de López que estaba en la casa también escuchó y fueron testigos de lo que le estaba diciendo.

«Debo recordar que este que está aquí le tocó ir a la casa de Leopoldo López, porque tenía una amenaza de muerte, y yo fui a notificársela. Cuando fui, estaban sus padres y la señora Lilian Tintori y les dije que si él iba al Parque del Este, lo iban a matar ahí», comentó.

#Venezuela | ¿Un plan para asesinar a Leopoldo López? Lo que dice Diosdado Cabello que involucra a Ledezma 📹 Video: VTV pic.twitter.com/SY4IjOVKpF — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 17, 2023

En ese sentido, el dirigente chavista expresó: «¿Quién estaba amenazando a Leopoldo López? Antonio Ledezma. Y este que está aquí fue a su casa a decirle eso, y ellos ya tenían la información».

«Ellos si quieren pueden salir a decir que es mentira, pero nos podemos someter a un polígrafo cuando quieran para ver quién miente. Ellos se separaron un ratico, vinieron, estaban hablando con él, y luego la señora Tintori dijo, que si él iba para el Parque del Este se iba con sus muchachos a Miami», indicó.

Destacó que a Leopoldo López «lo estaba amenazando Ledezma para asesinarlo. Pero le iba a caer la culpa a la revolución, a nosotros. Él hacía ejercicio político y lo iba a matar su propia gente”.