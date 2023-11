Lo que dijo María Corina sobre intención del TSJ de anular las primarias: «No pueden revertirlo y lo saben»

María Corina Machado, candidata unitaria para las presidenciales, se pronunció sobre la «suspensión de todos los efectos» de las primarias y aseguró que el chavismo no puede «revertir» lo ocurrido el 22 de octubre.

«Las primarias no son anulables, las primarias tuvieron lugar. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puede decir lo que le dé la gana, pero el hecho fáctico está allí y es irreversible. Y el país lo asumió y se lo apropió», afirmó Machado.

La candidata sostuvo que el chavismo «no hay nada que pueda hacer para evitar» el resultado de las primarias. «Fue un hecho político consolidado. Ante eso no hay nada que pueda revertirlo y ellos lo saben», dijo en una entrevista para Infobae.

«No lo puede revertir ni ante los ojos de la comunidad internacional y muchísimo menos ante los venezolanos. Es que ni siquiera ante sus propios seguidores, porque lo vieron (…) El pueblo chavista también participó», añadió.

SOBRE LAS SANCIONES

Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones, pero puede restablecerlas si el gobierno de Maduro viola el acuerdo de Barbados. Para Machado, este escenario todavía no se ha dado, pero no descarta que ocurra.

«No creo se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto», agregó.

Machado reconoció que es escéptica respecto al acuerdo, puesto que el chavismo «siempre ha violado su palabra». Sin embargo, subrayó que actualmente el gobierno de Maduro está ante unas «circunstancias inéditas».

Afirmó que, por una parte, hay una lucha interna porque se «quedaron sin fondos», lo que afecta los «mecanismos de represión y control social». Además, consideró que otros sectores, como el militar, también tienen un «anhelo de cambio» por la crisis.

También señaló que Maduro se ha vuelto «tóxico» para la comunidad internacional y ha afectado la región. Según Machado, gobiernos que pueden ser afines comenzarían a ver con buenos ojos una «transición» para frenar la crisis migratoria.

Machado reconoció que su inscripción para las presidenciales es una «tarea monumental», pero afirmó que «tenemos 12 meses por delante». «Si ha habido una generación que está preparada para llevar adelante esta tarea y ganar, somos nosotros», concluyó.