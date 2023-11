EN FOTOS: Los nuevos detalles que reveló Saab tras la exhumación del cadáver de Canserbero

El fiscal general, Tarek William Saab, dio a conocer que el cuerpo del rapero Tirone José González, conocido como Canserbero, tenía heridas las cuales no estuvieron reflejadas en su autopsia. La aseveración la hizo en el marco de la exhumación del cadáver efectuada por las autoridades para esclarecer los hechos.

La exhumación estuvo a manos del Ministerio Público, a través de la Fiscalía 85. En el procedimiento participó el equipo de la Dirección Técnico Científica, acompañados por el Director de Homicidios.

Con respecto a las heridas encontradas en el cuerpo de Canserbero, realizaron los siguientes hallazgos:

Se ubicó solo la osamenta con ausencia de tejidos blandos Se verificó fractura craneal Se verificó fractura del maxilar inferior Se verificó fractura cervical y torácica Fractura de arcos costales derechos Fractura de codo derecho

Saab explicó que estas lesiones son de tipo contundente y compatibles con caída de altura. No obstante, aclaró que hasta ahora no han podido llegar a una conclusión en cuanto si le aplicaron o no fuerza mecánica.

#HOY… en relación a los avances de la exhumación en en caso #CANSERBERO el @MinpublicoVEN a través de la #Fiscalía 85 Nacional y nuestro equipo de la Dirección Tecnico Cientifica, acompañados por el Director de Homicidios ha encontrado los sig #Hallazgos: 1) Se ubicó solo… pic.twitter.com/viPDyfndYp — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 24, 2023

FALLAS EN LA PRIMERA AUTOPSIA

Más allá de todo esto, Saab detalló que el cuerpo de Canserbero tenía lesiones, las cuales no fueron reflejadas en la primera autopsia.

«Nuestros expertos lograron establecer que Canserbero presentaba diversas lesiones en su integridad de carácter contusas, las cuales algunas de ellas sorpresivamente no fueron explanadas en el protocolo de autopsia realizado el 20-01-15, tales como: fractura en su maxilar derecho y fractura en ambas extremidades superiores«, acotó

Finalmente, señaló que seguirán con las investigaciones para esclarecer de manera certera la razón de muerte, tanto de Carlos Molnar como de Canserbero.